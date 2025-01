Szívműtétje volt a Piramis sztárjának

Köves Miklós Pinyó szeptemberben esett át szívbillentyűcserén és koszorúérműtéten a Haller utcai klinikán. A több mint négyórás műtét jól sikerült, ahogyan a felépülés és az azt követő háromhetes rehabilitáció is Balatonfüreden.

Bár én előtte sem éreztem magam annyira rosszul, most sokkal jobban vagyok. Nem úgy érzem magam, mint akit három hónapja műtöttek.

Szedem a gyógyszereket, és az orvos utasításait is betartottam. Az elmúlt három hónapban nem emeltem nehezet, és egészen a múlt hétig nem is doboltam. Nagyon hiányzott már a zene, és elkezdtem a gyakorlást a tavasszal kezdődő turnéra. Mániákus vagyok, de most szigorúan csak napi egy órát dobolok – mesélte a Blikknek Pinyó, aki most készül az operációt követő első kontrollra.

A szíve mellett a gerincével és a mozgásával vannak problémák. De ez sem tántoríthatja el attól, hogy közönség elé lépjen és teljes energiával szántsa fel a színpadot a zenekarral.

A diagnózis szerint súlyos degeneratív elváltozásom van, a nyaki és a lumbális idegekkel van problémám. Igazából ugyanaz a bajom, mint Phil Collinsnak, a hatvanévnyi dobolástól elrohadt a gerincem, akár egy élsportolónak, hiszen a dobolás igenis kemény fizikai munka

– mondta a Piramis zenésze, aki igyekszik kezeltetni a problémát, gyógymasszőrhöz és gyógytornára jár.