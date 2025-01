A magyar szépség egy sportolóba szerelmes - kép

Szőke Rebeka még 2023-ban nyerte meg a Miss Influencer Hungary versenyt, ahol az ország legszebb és leghitelesebb női tartalomgyártóját keresték. Az első helyezett 5 millió forintot és egy luxusutazást nyert Dubajba. Akkor több celeb is megmérettette magát a versenyen, például Opitz Barbi, Fazekas Vivien, Szarvas Andi, és Gáspár Virág. A zsűri tagja volt többek között Rubint Réka, a nemrég házasodott Vasvári Vivien és Csuti is. A második helyezett Szarvas Andi lett, Jerkovics Bogi pedig a harmadik.

Szőke Rebeka

Fotó: Szőke Rebeka/Instagram

Szőke Rebeka nemcsak szépségével, de tudatos gondolkodásával és sportos alakjával is elnyerte a zsűri szimpátiáját. A fiatal lány sokáig volt szingli, azonban úgy tűnik, hogy vére rátalált a szerelem Orbán Olivér személyében, aki 2023-ban Európa legjobb wakeboardosa volt. A szerelmesek már több közös képet is posztoltak, akkor még nem volt egyértelmű, hogy egy párt alkotnak. Azonban a sportoló és a Miss Influencer Hungary nyertese a szilvesztert is együtt töltötték, ahol egy intim fotó készült róluk. Orbán Olivér átfogta Szőke Rebeka derekát, megfogta a hatalmas melleit, majd egy puszit nyomott az arcára.

"BUEK" - olvasható a férfi Instagram-oldalán, amihez egy szív emojit is csatolt.

A fiatalok egy házibuliban töltötték az év utolsó napjait a barátaik társaságában és láthatóan jól éreztek együtt magukat.

Szőke Rebeka valóban pornómodell?

Az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoportban többen azt állítják, hogy a fiatal lánynak többek közt a melle és egyéb más testrésze is meg van műtve, holott ezt soha nem vallotta be Rebeka. Sőt, akadtak olyanok is, akik azt írták, hogy az OnlyFans nevű oldalon is megtalálható.

Ő azért egyéb oldalakon konkrét szolgáltatások is hirdet

- jegyezte meg egy felhasználó.

Ahogy leírta többször, nagyon kevés az önbizalma, azért csináltatott meg ennyi mindent magán.

Én őszintén nehezen hiszem el az 'escortozott' pletykákat… Sajnálom, hogy ennyire elvitte a külvilág felé mutatott imidzs" - olvasható egy hozzászólás.