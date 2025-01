Újabb részleteket árult el titokzatos új kapcsolatáról Szőke Zsuzsi

Szőke Zsuzsi a TV2 nagy sikerű táncos show-jában vált ismertté, ugyanis a fiatal táncosnő Dancing with the Stars második évadától oszlopos tagja a műsornak. Először Kinizsi Ottó volt a partnere, akivel a döntőig jutottak, végül ezüstérmesek lettek, és Stana Alexandrához hasonlóan ő is dolgozott óceánjáró hajón, ahol a közönséget társastánccal szórakoztatta az utazások során. A legutóbbi partnere a Kőgazdag fiatalok egyik szereplője, PSG Ogli volt a Dancing with the Stars ötödik évadában, sajnos elég hamar távoztak a műsorból. Szőke Zsuzsi azonban most saját karrierjére koncentrál, melyben új párja is segítségére lehet.

Szőke Zsuzsi első táncpartnere Kinizsi Ottó volt a Dancing with the Starsban. A táncosnő az első évadban még csak háttértáncosként vett részt

Fotó: Polyák Attila - Origo

A táncosnő sokáig egy párt alkotott Bihari Ádámmal, azonban kapcsolatukról nem sokat lehetett tudni, óvták a magánéletüket. Ezért szakításuk is csak később derült ki, viszon annak részleteiről sem árult el sokat egyikük sem. Szőke korábban csak egy sejtelmes poszttal tudatta, hogy egyedül ment nyaralni, így derült ki, hogy egyedülálló. Nemrég azonban ismét rátalált a szerelem egy civil üzletember szeémlyeében, akivel elég hamar komolyra fordultak a dolgok.

Jön egy olyan fejezet is az életemben, hogy most fogunk összeköltözni a párommal. Most már szeretnék majd megállapodni, családot, aztán vissza a munkába, vissza a táncparkettre.

A jelenlegi párkapcsolatom nagyon pozitívan hat rám. Ő egy nagyon nyugodt valaki, egy igazi támasz, és én azért ki tudok borulni" - magyarázta korábban a 28 éves táncos, aki most saját tánctermet is nyitott, mellyel egy régóta dédelgetett álma vált valóra.

Gőzerővel zajlanak az előkészületek, mert most két hétre elutazunk majd, de februártól hivatalosan is megnyitja kapuit a saját táncstúdióm, a Studio46.

Már majdnem minden elkészült, ami ehhez szükséges és nagyon izgatott vagyok, mert ez régi vágyam volt" - magyarázta Szőke Zsuzsi, aki az egyik kedves tanítványával csinálja a vállalkozást, aki a helyszínt biztosítja, a tácnosnő pedig minden egyebet. Nincs oka panaszra, hiszen rengeteg tanítványa van, épp ezért is gondolt arra, hogy belevág a saját vállalkozásába.