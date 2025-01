Thaiföldön nyaral új barátjával a Dancing with the Stars szőke táncosnője

Szőke Zsuzsi a TV2 nagy sikerű táncos show-jában vált ismertté, ugyanis a fiatal táncosnő Dancing with the Stars második évadától oszlopos tagja a műsornak. A táncosnő sokáig egy párt alkotott Bihari Ádámmal, azonban kapcsolatukról nem sokat lehetett tudni, óvták a magánéletüket. Ezért szakításuk is csak később derült ki, azóta sem beszéltek róla. Szőke Zsuzsi korábban csak egy sejtelmes poszttal tudatta, hogy egyedül ment nyaralni, így derült ki, hogy egyedülálló. Nemrég azonban ismét rátalált a szerelem egy civil üzletember személyében, akivel elég hamar komolyra fordultak a dolgok.

Jön egy olyan fejezet is az életemben, hogy most fogunk összeköltözni a párommal. Most már szeretnék majd megállapodni, családot, aztán vissza a munkába, vissza a táncparkettre.

A jelenlegi párkapcsolatom nagyon pozitívan hat rám. Ő egy nagyon nyugodt valaki, egy igazi támasz, és én azért ki tudok borulni" - magyarázta korábban a 28 éves táncosnő, aki épp Thaiföldön nyaral az új barátjával.

"Elképesztő élmény volt ennyire testközelből megismerni, megérinteni, etetni, fürdetni ezeket a monumentális állatokat" - írta új bejegyzésében, a képek közt pedig a barátja is felbukkan.