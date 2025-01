Újra összejöttek a Szomszédok szereplői - fotók

A Szomszédok sorozatból is ismert Ivancsics Ilona, Pásztor Erzsi és Nemcsák Károly sosem szakadt el egymástól A színészek a mai napig jó kapcsolatban vannak egymással, most egy múltidéző fotózáson találkoztak. „Mi mindig tudunk egymásról, mindig beszélgetünk. Eltelt nagyon sok év, de soha nem vesztettük szem elől egymást, szinte napi kapcsolatban vagyunk. Sokáig tartottunk karácsony környékén minden évben találkozót egy étteremben, aztán sajnos olyan sokan elmentek közölünk, hogy már nem lehetett volna sírás nélkül kibírni egy vacsorát. Nem is szeretem már nézni a részeket, mert olyan fantasztikus emberekkel játszottunk, akik nagyon hiányoznak. Úgy van az emberben, hogy ők nem halhattak meg, és nem is haltak meg szerintem” – kezdte a múltidézést Nemcsák Károly.

Szomszédok

„Én akkoriban, amikor vetítették nem néztem a sorozatot, mert minden este játszottam. Nem tudtam a történetet sem, de amikor visszanéztem, végig bőgtem, mert mindenki, akit szerettem, már nincs velünk” –tette hozzá Pásztor Erzsi, aki felidézett néhány szép emléket is.

„A Zenthe Ferike olyan volt, hogy percek alatt el tudott aludni. Nekidőlt a színházban a díszletfalnak, és amikor mennünk kellett a tapsra, akkor aludt, és meglöktem: Ferike, megyünk be. Egyből fülig ért a szája. Annyira bennem van minden mozdulata. Csűrös Karcsival, aki évfolyamtársam volt az egyetemen, vagy Schubert Évával, aki a legjobb barátnőm volt, a forgatás alatt soha nem találkoztunk.

Akik még itt maradtunk természetes, hogy tudunk egymásról és akarunk tudni!

Amikor az Ilike lefogyott, én úgy örültem! Mert tudtam, hogy volt pár nehezebb év az életében, és akiket az ember szeret, azt kívánja, hogy legyenek jól” – mondta Pásztor Erzsi.

