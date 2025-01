Apa lesz a Sztárban sztár győztese

Szabó Ádám 2020-ban nyerte meg a TV2-n a Sztárban sztárt - az az évad külön izgalmas volt azért, mert amikor igent mondtak a felkérésre, még Tóth Andival járt az énekes, de közben csúnyán összevesztek, szétváltak. A döntőbe persze pont ők ketten kerültek, akik épp el akarták volna kerülni a másik társaságát. Szabó Ádám később megnősült, felesége, Jennifer pedig bejelentette, hogy terhes.

A Sztárban sztár korábbi győztese, Szabó Ádám és Szabó Jennifer

Fotó: Instagram

"Megbeszéltük, hogy szeptembertől nekiállunk a babaprojektnek, és szerencsések vagyunk, mert elsőre összejött. Ádámmal együtt vártuk a teszt eredményét, és amikor pozitív lett, azonnal sírásban törtünk ki" – árulta el Szabó Jennifer.

"Egy kicsit titok volt mindenki előtt, mert mi már jó ideje, a Sztárban Sztár All Stars óta tudjuk, hogy Jenni várandós. Ráadásul az esküvőnk évfordulóján fogant meg a kisfiunk, ami a legcsodálatosabb élmény volt mindkettőnk számára... Bőgtem a boldogságtól. Anyukám pedagógus, így az ő révén nagyon sok gyerekkel találkoztam én is. Nekem is van két testvérem, tehát világéletemben családcentrikus voltam.

Ráadásul amikor megtudtam, hogy álmaim nőjétől lesz egy gyermekem, és realizáltam, hogy be fog következni, eltörött a mécses.

Keresve se találnék jobb anyajelöltet a feleségemnél. Annyira csodálatosan bánik velem, a kiskutyáinkkal meg a közös életünkkel, hogy meggyőződésem, hogy remek anya lesz" - nyilatkozta Szabó Ádám a Hotnak.