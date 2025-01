A hírnév sötét oldala: sztárok, akik elmegyógyintézetbe kerültek

Senki nem gondolhatja, hogy a azzal, hogy megvan a hírnév, ismertség, a vagyon, a medencés ház és esetleg a magánrepülőgép, azzal meg van oldva egy híresség élete. A sztárok közt is akadnak bőven, akik mentális problémákkal küzdenek: egy részükről csak kitudódott, más pedig nyíltan beszélt róla – miután konzultált az orvosával és a sajtósával. Volt, akinél látványos összeomlást látott a sajtó (és ez a dráma még nem ért véget), más pedig azért beszélt a kezeléséről, lelki gondjairól, hogy enyhítsen a rajta lévő nyomáson. Sztárok a pszichiátrián: kikről tudni, hogy küszködnek mentális zavarokkal?

Britney Spears

Ha az eladott lemezeket nézzük, a világ egyik legsikeresebb énekesnője, aki azonban az elmúlt 15 évben már nem a dalaival, slágereivel került a médiába, hanem aggasztó megnyilvánulásaival. Nyilvános összeomlását valószínűleg nemigen kell hosszan leírni senkinek, aki 2007-2008-ban már követte a világ eseményeit. Először Spears kopaszra borotvált feje árulkodott arról, hogy nincs minden rendben, majd a felügyeleti jogokat is elvesztette a gyerekei fölött volt férjével, Kevin Federline-nal szemben – ezt viszont nem volt hajlandó tudomásul venni, ekkor kényszerítették gyógykezelésre, sőt két gyámot is kapott apja és ügyvédje személyében.

Apja később megszűnt gyámnak lenni, de tavaly már arról cikkeztek a lapok, hogy Britney Spears a mentális és az anyagi összeomlás szélén áll. A TMZ-nek nyilatkozó források szerint Britney Spears "teljesen működésképtelen", sok esetben sokkoló és radikális hangulatváltozásai is vannak, mióta felszabadult apja gyámsága alól, és a hétköznapokban nem felügyeli senki.

Sok szabadságot adott neki a gyámság, a korlátozások is csak azért voltak, hogy védjék őt. Most már nem védi semmi"

– mondta egy ismerős, aki szerint Britney Spears egyre jobban elszigeteli magát, alig vannak már körülötte emberek.

Az énekesnőért aggódó források szerint Britney Spears anyagilag is veszélyben van, hiszen folyamatosan költi a vagyonát, de nem termeli újra. Az a közösségi médiából is látszik, hogy egy-kéthavonta elmegy valamilyen luxusútra, a Francia Polinéziában járt – ahol egyébként teljesen meztelenül is fotózkodott.