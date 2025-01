Új karriert kezd Jolly fiatal barátnője, Szuperák Barbara

Tarcsi Zoltán, azaz Jolly húsz évvel fiatalabb párja többször is szerepelt már tévéműsorokban, korábban a Farm VIP-ben is kipróbálta magát, tavaly pedig párja oldalán tűnt fel az Ázsia Expresszben. Szuperák Barbara elmesélte a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában, hogy eddig is vegyes volt a megítélése, de talán több pozitív visszajelzést kapott az Ázsia Expresszt követően, mint korábban. Viszont nem a szereplésre vágyik, hanem inkább a műsorvezetésre, ezért is jelentkezett a TV2 Akadémiára, ami mindig is tervben volt neki, csak másfelé sodorta az élet.

Szuperák Barbara és párja, Jolly régóta egy párt alkotnak

Mindig is valahogy a fő cél, az a műsorvezetés volt a szemem előtt, de valahogy mindig más irányba vitt el az életem. De az Akadémia mindig ott volt, mindig láttam és tudtam, hogy egyszer majd el fogok ezen indulni

- kezdte Szuperák Barbara, akinek régóta dédelgetett álma volt, hogy elvégzi a TV2 műsorvezetői képzését, és most sikerült is teljesítenie, hiszen sikeres vizsgát tett nemrég.

Az énekesnő elmondta, hogy kapott is egy remek lehetőséget, hiszen a Zenebutik szilveszeri adását élőben vezethette, és akkor érezte, hogy ez tényleg neki való munka, remekül érezte magát. A műsorvezetők kérdésére elmondta, hogy leginkább beszélgetős műsorokban venne részt a legszívesebben, de szerinte bárhol helyt állna, mert nincs kifejezett elképzelése ezzel kapcsolatban.

A 26 éves énekesnő a képzésről is elárult részleteket, és kiemelte, hogy nemcsak a műsorvezetés rejtelmeibe kapott bevezetést, hanem szerkeszteni, vágni és riportot készíteni is megtanult, ami kifejezetten tetsztett neki, viszont ezek közül még mindig a műsorvezetés érdekli őt leginkább.