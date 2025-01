Rengeteget fogyott T. Danny, alig ismerni rá - képek

T. Danny az Instagram-oldalán tett közzé egy albumnyi képet, melyeken edz, a kommentelőknek pedig feltűnt, hogy megint mennyit fogyott. A TV2 sztárjáért nagyon aggódnak a kommentelők, rengeteg hozzászólás érkezett a fotó alá. „Csont és bőr vagy” - írta valaki, és így szólt hozzá a bejegyzéshez egy másik: "Mint egy kigyúrt vízisikló.”

Megoszlanak a vélemények arról, mi állhat a látványos fogyás hátterében, vannak, akik szerint Kecskés Enikővel való botrányos szakítása viselte meg.

T. Dannyt szörnyen megviselte a szakítás

Idén januárban derült ki, hogy szakított Kecskés Enikő és T. Danny, akik sokáig titkolták a kapcsolatukat, azonban a Dancing with the Starsban végre felvállalták, hogy egy párt alkotnak, de hamarosan külön is váltak útjaik. A szakítás tényét sem erősítették meg sokáig, de a zenész nem bírta magában tartani az érzéseit, számos olyan bejegyzése, dalszövege született, ami félreérthetetlen volt. Nemrég megjelent dalában, amihez egyik eddigi sem fogható, annyira durva és megalázó sorok születtek, emiatt már számos kritikát kapott korábban.

A Szívtipró című dalhoz nemcsak durva szöveg, hanem egy durva és véres videó is készült, mellyel egyértelműen volt barátnőjének, Kecskés Enikőnek üzent. A rapper úgy jelentette be az új dalt, hogy eltüntette az összes korábbi bejegyzését az Instagram-oldaláról, csupán néhány véres fotót és videót hagyott fent magáról, melyek Szívtipró című dalához készültek, melyben elég durván fogalmaz exbarátnőjéről.