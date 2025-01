Már lassan másfél éve várnak a rajongók a nagy bejelentésre, de most úgy tűnik megtörik a jég. A Ted Lasso című sikersorozat harmadik évada 2023 tavaszán debütált az Apple TV+ -on, és a fanok azóta is tűkön ülve várják, hogy az amerikai fociedzőről szóló, angol focisorozatuk folytatódik-e egy negyedik évaddal. A széria egyik főszereplője, Nick Mohammed, aki a sorozat legutolsó évadában a West Ham United FC vezetőedzőjét alakította, legújabb instaposztjában "lebuktatta" magát a rajongók előtt.

Nick Mohammed egy videóban buktatta le a Ted Lasso negyedik évadának forgatását (Fotó: YouTube)

Jön a Ted Lasso negyedik évada

Nick X-re (Twitterre) kitett posztjában egy videó látható arról, hogy a nevével fémjelezett Show Pony című szólóturnéjának néhány dátumát át kellett ütemeznie, amit a Variety vett észre.

Tudom, hogy sok a találgatás, miért raktam át ezeket a dátumokat...Őszinte leszek, egy olyan forgatás, ami miatt nem lehet nem átrakni ezeket a dátumokat

- kezdte Mohammed a videóban.

A videóban még egy darabig hergelte a rajongóit, többek közt egy BELIEVE feliratú táblát rakott maga elé egy rövid pillanatra, ami a Ted Lasso rajongóinak 100 százalékos bizonyosság volt arra, hogy a sikerszéria negyedik évadának forgatása kezdődik. A sorozat egyik legmaghatározóbb pillanata volt a harmadik évad ötödik részében, amik a Jason Sudeikis által alakított Ted egy HISZEK (BELIEVE) kezdetű beszédet tartott a focistáknak. Vagyis Mohammed nagy eséllyel elárulta, hogy a negyedik évad forgatása hamarosan megkezdődik.

Jason Sudeikis úgy tűnik, megállapodott az Apple TV+ vezetőivel a visszatéréséről (Fotó: YouTube)

Az elmúlt másfél évben folyamatosan jöttek a pletykák, sokak szerint Sudeikis nem akarta tovább húzni a sorozatot, akadtak, akik szerint a harmadik évad már nem szót akkorát, és sokat pletykáltak arról, hogy a színészek szerződése lejárt, és az Apple TV+ nem akarta újratárgyalni a sorozat sztárjainak a gázsiját. Mindenesetre tavaly augusztusban arról szóltak a hírek, hogy 2025 elején mégis megindulhat a forgatás. Ha ez igaz, akkor talán még idén év végén láthatjuk a sorozatot, de legkésőbb 2026-ban.

Az Apple TV+ egyelőre nem tett hivatalos bejelentést, ahogy Jason Sudeikis sem, de a sorozat első három évada továbbra is elérhető a streaming szolgáltató kínálatában.