Terápiára jár az RTL egykori sztárja, rémálmai vannak

Az egykori valóságshow-szereplőt 3 év és 5 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság emberrablásért és kábítószer-fogyasztásáért, büntetését 2022-ben kellett elkezdenie. Aurelio Caversaccio drámája a börtönben is folytatódott, végül 2024 februárban léphetett ki a Kalocsai Fegyház és Börtön kapuján, utána szigorú feltételek szerint házi őrizetben volt. Már rögtön az első nap találkozott a kislányával, akivel egy közös képet is posztolt a közösségi oldalán.

Aurelio a börtönben megváltozott

Fotó: TV2

Most a Tényeknek elmondta, hogy terápiára jár. "Járok agressziós dühkezelési terápiára egy elmeorvos szakértőhöz, aki egyben a pszichológusom is. Szoktam álmodni a börtönnel, szóval ezzel foglalkozni kell, ez a mai napig bennem van, de nem akarom elfelejteni” – vallotta be a Való Világ egykori győztese, aki az apasággal együtt életmódot is váltott: letette a cigit és a kávét.

"Én 24 éves voltam, amikor meghalt az apám, és én nem szeretném, ha a lányom apa nélkül nőne fel. Most egy más üzenetet szeretnék a fiataloknak adni: szerintem sokkal menőbb egészségesen élni, mint bagózni, meg alkoholt inni, drogozni" – jelentette ki Aurelio, aki a TV2-n, a Farm VIP idei évadjában bizonyíthat.