The Last of Us: Hatalmas bejelentés az új évadról

A 2023-as év legnagyobb durranásának a folytatása hamarosan érkezik. A MAX kiadta az első teasert a The Last of Us régóta várt második évadához, amiben lerántották a leplet a premierhónapról. Emellett újabb izgalmas apróságokat szór el a videójátékadaptáció rajongóinak.

Mi vár Elliere a The Last of Us második évadában? (Fotó: YouTube / MAX)

Mikor érkezik a The Last of Us második évada?

A teaser végén jól olvasható, hogy a tavaszi szezon nagy durranása lesz a zombiapokalipszises sorozat második évada, ami áprilisban debütál a streaming-szolgáltatónál. A premiernapot még titokban tartja a MAX, bár már nem sokáig fogják, hiszen óriási az érdeklődés. Minden valószínűség szerint a Pedro Pascal és Bella Ramsey nevével fémjelezett sorozat 2025 egyik legnagyobb dobása lesz, akárcsak 2023-ban az első évad.

Pedro Pascal újra Joel szerepében látható (Fotó: YouTube / MAX)

Mi várható a The Last of Us második évadában?

Joel és Ellie kelletlen párosát egy viszonylagos happy enddel és sok titokkal engedtük el, amikor sikerült eljutniuk az emberiség maradéka számára biztonságot nyújtó erdőbe. A sorozat 5 évvel az első évad eseményei után veszi fel a fonalat, és a teaserben végre láthatjuk az eseményeket rendesen felforgató Abby karakterét, akit az istenei Kaitlyn Dever alakít. Mellettük egy kegyetlen vezető szerepében tűnik fel a Westworldből ismert Golden Globe-díjas és Oscar-jelölt Jeffrey Wright illetve a Beetlejuice, Beetlejuice legendás komikája, Catherine O'Hara is, aki egy meg nem nevezett karaktert alakít a széria második évadában. A konkrét cselekményt titokban tartják, de Joel és Ellie személyes konfliktusai mellett egy még veszélyesebb világban találkozunk újra a szereplőinkkel, akikre nem csak a különleges gombáktól zombivá vált lények jelentik a legnagyobb veszélyt, de a megmaradt embertársaik is.

A The Last of Us második évada 2025 áprilisában érkezik, addig is az első évad összes része elérhető a MAX kínálatában.