The Walking Dead: Dead City: hamarosan érkezik az új spin-off - videó

Hogyan is nézne ki Manhattan, ha ellepnék a zombik? A The Walking Dead: Dead City a népszerű Maggie (Lauren Cohan) és Negan (Jeffrey Dean Morgan) karaktereit követi, akik a poszt-apokaliptikus Manhattanbe utaznak, amely hosszú ideje elszigetelődött a szárazföldtől. A város hemzseg a kóborlóktól és a túlélőktől, akik New York-ot a saját világukká formálták, anarchiával, veszélyekkel és rémülettel töltve meg a várost.

The Walking Dead: Dead City

Fotó: Peter Kramer/AMC

A sorozatban többek között Gaius Charles és Željko Ivanek is szerepelnek. Eli Jorné, aki több évadon keresztül író és társ-executive producer volt a The Walking Dead-ben, showrunnerként és executive producerként működött közre az új sorozatban, amelynek munkálatait Scott M. Gimple, a The Walking Dead univerzum tartalomért felelős vezetője felügyelte. A két főszerepet játszó színész, Cohan és Morgan executive producerként is részt vettek a sorozat megalkotásában, Brian Bockrath mellett.

A 6 epizódos sorozat minden hétfő este jelentkezik majd új résszel az AMC-n, aki pedig nem tud aludni és nem is szeretne, az keddenként késő éjjel az ismétlést is megnézheti.

The Walking Dead: Dead City

Fotó: Peter Kramer/AMC

A magyar rajongóknak még egy jó hír, hogy 2025 tavaszán az USA-premierrel egyidőben követhetik kedvenc karaktereik sorsát a zombiapokalipszis sújtotta világban a sorozat második évadában.

Premier: The Walking Dead: Dead city - január 27. hétfő 22:00