Fájó emléket osztott meg barátja Tompos Kátyáról

41 évesen, hosszan tartó betegség után 2024. május 31-én meghalt Tompos Kátya Jászai Mari- és Junior Prima díjas színművész, énekes - tudatta aznap a család és Tompos Kátya menedzsmentje.

Tompos Kátya 41 éves korában halt meg, súlyos betegsége következtében

Fotó: Origo

"Mély fájdalommal tudatjuk veletek, hogy hosszan tartó betegség után Tompos Kátya Jászai Mari- és Junior Prima díjas színésznő, énekesnő ma hajnalban elhunyt, békésen távozott családja körében. Nagyon sokat jelentett számára, hogy betegsége hírére az ország egy emberként mozdult meg és fejezte ki támogatását valamilyen formában, ez a szeretet erőt adott neki és reménnyel töltötte ki utolsó heteit" - írták.

A színésznő egyik legjobb barátja, színpadi társa, Hrutka Róbert volt, aki többször is megszólalt már Tompos Kátya betegségéről és halálának körülményeiről, a mai napig nagyon fáj neki az elveszétse. Most szomorú, mégis számára felemelő emléket osztott meg a színésznőről, aki most a Tompos Kátya Alapítvány kérésére nyilatkozott néhai barátjáról.

A hiányt és a reményt egyszerre. A hiányt, ami tele van élettel, zenével, mosollyal, szépséggel, és a reményt, ami visszaadta a hitem abban, hogy még képesek vagyunk közösen szeretni ebben az országban.

- válaszolta az alapítványnak arra a kérdésre, hogy milyen érzéseket visz magával Tompos Kátyáról. A Tompos Kátya Alapítvány nemrég ismert művészeket kért meg arra, hogy meséljék el az emlékeiket és érzéseiket Tompos Kátyáról, így emlékeznek meg róla a színésznő Facebook-oldalán, amit továbbra az alapítvány működtet.

Arra a kérdésre, hogy Hrutka szerint Tompos Kátya milyen emlékeket vitt magával róla azt válaszolta, hogy "a barátságunkat és az érzést, hogy mindenben számíthat rám". Továbbá reméli, hogy valóban tudott a művésznőnek segíteni abban, hogy valóra váljanak az álmai, legalábbis egy részük. Majd az egyik kedvenc élményét is megosztotta Tompos Kátyáról, amit együtt élhettek át.

Koncertezünk....a színpadon állunk és én már nem figyelek másra, csak Kátyára... ő meg csak mosolyog és énekel, miközben egy láthatatlan erő szép lassan felemel, mintha tudnék repülni...

Arra gondolok, milyen szerencsés vagyok, mert pont ezért kezdtem el zenélni... már én is csak befogadó vagyok, mint bárki a nézőtéren, és érzem, ahogy a világ jó irányba változik... nem akarom, hogy vége legyen... ” - zárta Hrutka Róbert az alapítványnak adott rövid interjúban.