Átverték Tóth Andit

Tóth Andi hivatalosan jó másfél éve vonult vissza, de december elején érkező saját parfümjéhez egy angol nyelvű, sötét dalt is írt Toxic, azaz Mérgező címmel, amelynek klipjében ő maga is egy gonosz boszorkaként látható. Az énekesnő egyébként is más minőségben építi a karrierjét egy ideje, elsősorban saját vállalkozására koncentrál, viszont teljesen nem vonult vissza, hiszen korábban visszatért a zeneiparba, akkor azonban még nem előadóként, csak szerzőként – hisz Horányi Julival együtt írta ugyanis a Nem is tudom című dalt, ami nemrég jelent meg videoklippel együtt.

Tóth Andi nem tért vissza énekesnőként, de zenével még foglalkozik

Fotó: instagram.com/tothandi.andee/

Tóth Andinak sikeres volt a tavalyi év is, hiszen visszatérthetett mentorként az X-faktorba, aminek köszönhetően ő maga is ismertté vált miután megnyerte a tehetségkutatót, valamint elindította saját főzőműsorát is "Max rendelünk” címmel, melynek egyre nagyobb a követőtábora, hiszen mindig elárul magáról benne valami érdekességet.

Most viszont enélkül is ki kellett adnia magából a vele történteket, hiszen nagyon rosszul érintette, amikor váratlanul lemondták a találkozóját - szúrta ki a Ripost.

Előfordult már veletek is, hogy 40 perccel a találkozó előtt lemondta az illető, mikor már félig-meddig úton voltál, de sajnálod lemosni a Dior make-up-ot, ezért inkább pizsamában ülsz otthon, talpig kisminkelve?

- kérdezte követőitől Tóth Andi, majd azt is hozzátette, hogy senki félre ne értse, ugyanis nem randevúra indult, és nem egy férfi rázta le éppen.

"Üzleti meeting volt. Nem férfi, fúj. Arra nem pocsékolok Diort" - tette hozzá sajátos, csípős humorral Tóth Andi, aki ezzel el is árulta, hogy jelenleg nincs férfi az életében.