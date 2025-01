Kislányával került veszélyes helyzetbe került Tóth Gabi

Az énekesnő a TikTok-on számolt be róla, hogy egyik éjszaka megszólalt a házukban a szén-monoxid érzékelő. „Kalandos éjszakánk volt. Már készültünk aludni, és ő is félálomban volt, amikor megcsippant. Ugyanis egy jó másfél hete elkezdtünk kandallóval fűteni. Minden óvintézkedést betartottam, vettem szén-monoxid-mérőt is.

Amikor elkezdett csipogni, nagyon megijedtem. Gyorsan felöltöztettem Hannit, és kiültettem bebugyolálva a teraszra. Gyorsan kinyitottuk az ablakokat is. Az volt bennem, hogy ha nincs is olyan nagy, súlyos probléma, de ezt komolyan kell vennem.

Este 9 körül ezért átvittem Hannit édesanyámékhoz” – mesélte el Tóth Gabi másnap reggel.

Arra kérte a követőit, hogy mindenképp szerezzen be mindenki egy ilyen műszert, ugyanis életet menthet. Tóth Gabi elárulta azt is, hogy Hannaróza nagyon jól kezelte a helyzetet, szerencsére nem ijedt meg annak köszönhetően, hogy játékosan igyekeztek túlélni a riasztást. Édesanyja azt mondta neki, hogy azt játsszák, hogy csak játszanak a friss levegőn, mert az mindig nagyon egészséges.