Tóth Gabiról neveztek el egy újévi babát

Tóth Gabi meghatódva osztotta meg az Instagram-oldalán az egyik rajongója által írt üzenetet. Kiderült, hogy az egyik édesanya az énekesnőről nevezte el a január elsején született kisbabáját. A levél alapján a baba testvére is imádja az énekesnőt, akinek otthon gyakran hallgatják a dalait, így szerették volna, ha a a kislányuk a Gabriella nevet viseli.

Nekem ez annyira sok erőt ad, hogy elmondani nem tudom. Nagyon elérzékenyültem!

- írta Tóth Gabi az Instagramon.

Tóth Gabinak nagy tervei vannak 2025-re

Nehéz időszak áll Tóth Gabi mögött, aki ebben az évben rengeteg új dolgot próbált ki, és nagyon sűrű volt az időbeosztása. Bár mindenben támogatja és mellette áll új párja, Papp Máté Bence, ő mégis úgy érzi, segítséget kell kérnie a jövőbeli terveihez, hiszen úgy érzi, számára az újrakezdés éve lesz a 2025. De nemcsak Tóth Gabi gondolja így, hanem táncos párja is, aki nemrég jelentette be, hogy kiválik a Fricska táncegyüttesből, ezért a formáció is feloszlik jelenlegi formájában, és teljesen más néven folytatják majd a munkát. Így az is lehetséges, hogy az énekesnő és Papp Máté Bence közös nagy terveiket akarják majd megvalósítani a jövőben.

Tóth Gabi az utóbbi években a fellépések mellett számos műsorban is feltűnt, zsűrizett és versenyzett is. Korábban a Sztárban sztár leszek! mentoraként láthatták éveken keresztül, majd idén a Sztárban sztár All Starsban, majd a Dancing with the Starsban is bizonyított. Most viszont úgy érzi, hogy az énekesnői karrierjére szeretne jobban koncentrálni.