Tóth Gabi: Bővült a családunk

"Egy kicsit eltűntem. Nyomós okom volt rá!” – kezdte a legújabb TikTok-videóját Tóth Gabi, majd mindenkit megnyugtatott, hogy szerencsére nem betegség miatt nem posztoltak az utóbbi időben, hanem azért, mert két kutya érkezett hozzájuk.

Örökbe fogadtunk két kiskutyát egy menhelyről

– árulta el az énekesnő, aki az egész folyamatról mesélt videójában. A terveik szerint egy kutyáért mentek párjával, Papp Máté Bencével, akivel immár fél éve szerettek volna kiskutyát, de megvárták az évnek azt a szakaszát, amikor van idejük otthon lenni az állattal.

Végül úgy alakult, hogy két kutyával tértek haza. Az énekesnő elmondása szerint a Lorin nevű kutyával megtörtént köztük a „bevésődés”, de egy másik kiskutya is nagyon megkedvelte őket, főleg a párját.

Ő meglátta a Mátét, és ott történt valami olyan, amitől elbőgtem magam, megmondom őszintén. Rám nézett a Máté, hogy őt is elhozhatjuk-e. Elkezdtünk ott együtt bőgni, mondtam, hogy végünk van, nem tudom, mi lesz ebből…

Ez után bemutatta a most négy hónapos kutyákat, a Lorinból átkeresztelt Villőt és Nimródot, és az Instagram-oldalára is feltett egy másik videót, melyhez ezt írta: "Szeretném nektek bemutatni a két új családtagunkat, akiket Dius Cumizdája Kölyökmentő Alapítványtól fogadtunk örökbe Mátéval. Hannika első találkozása is nagyon megható volt, fel se fogta, hogy mostantól lesz két kutyabarátja is, akikkel , ha minden jól alakul, akkor felnőtt koráig vele lesznek és együtt nőhetnek fel."