Tóth Gabi reagált Mikes Anna és Krausz Gábor eljegyzésére

Már több mint egy éve talált egymásra a sztárpár a Dancing with the Stars színfalai mögött, azóta is dúl a szerelem kettejük között. Mikes Anna és Krausz Gábor boldogok együtt, a séf pedig a közös nyaralásukon megkérte a táncosnő kezét.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Fotó: Tóth Gabi/Instagram

"Hol volt, hol nem volt…. A szerelem vak? Meglehet. Ám a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott. E Szörnyeteg szíve így most megtelt boldogsággal. A mese valósággá válik és együtt írják tovább, együtt főzik ki a terveiket, fűszerezik az álmaikat és lépnek a közös jövőjük parkettjére. Most már örökre – kéz a kézben" - olvasható a bejegyzésükben.

Tóth Gabi így éli meg Krausz Gábor és Mikes Anna eljegyzését

A bejegyzést már azóta több mint 33 ezren lájkolták, amit Tóth Gabi sem hagyott szó nélkül. Az énekesnő szintén egy lájkkal fejezte ki a véleményét Krausz Gábor lánykéréséről az Instagram-oldalon, így úgy tűnik, hogy valóban örül annak, hogy volt férje ismét megházasodik majd. Tóth Gabi egyelőre többet nem kommunikált a sztárséf és a táncosnő eljegyzésének híréről.

Az énekesnő 2023 nyarán jelentette be, hogy a Krausz Gáborral kötött házasságuk nem működik már tovább, ezért hat év után külön folytatják az életüket. A hír sokakat megdöbbentett, ugyanis úgy tűnt, hogy a két pár között minden rendben van. Bevallotta, hogy ő kezdeményezte a szakítást. Lezárta a házasságát, nem folytatott viszonyt egy harmadik féllel, ugyanis tisztelte és szerette egykori társát, akitől egy kislánya, Hannaróza is született. Nem sokkal később bejelentette, hogy újra rátalált a szerelem a táncos Papp Máté Bence oldalán.