Tóth Gabi megkapta párjától a tökéletes gyűrűt - kép

Lehet, hogy véletlen egybeesés, de volt férje eljegyzése után Tóth Gabi is gyűrűt kapott párjától, Papp Máté Bencétől. Bár azt nem árulták el, hogy milyen okból kapta az ékszert, talán ők is ezzel erősítették meg a kapcsolatukat. Az énekesnő meghatódva mutatta meg, hogy számára milyen tökéletes ékszert választott a párja, hiszen kedvenc ékszerészétől választotta az egyedi darabot.

Számomra ez egy tökéletes ajándék, amit Mátétól kaptam. Köszönöm neked Noémi, hogy megalkottad nekem az első "magyar aranyasszony" ékszerszettet. Ahogy felvettem, éreztem az erejét!

- írta Instagram-történetben Tóth Gabi, aki a többi egyedi készítésű gyűrűjét is megmutatta a képen.

Tóth Gabi is kapott gyűrűt a párjától, valószínűleg ez még nem az eljegyzési gyűrűje

Fotó: Tóth Gabi Instagram

Krausz Gábor már megkérte Mikes Anna kezét

Már több mint egy éve talált egymásra a sztárpár a Dancing with the Stars színfalai mögött, azóta is dúl a szerelem kettejük között. Mikes Anna és Krausz Gábor boldogok együtt, a séf pedig január 9-én megkérte a táncosnő kezét a Maldív-szigeteken.

Hol volt, hol nem volt…. A szerelem vak? Meglehet. Ám a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott.

E Szörnyeteg szíve így most megtelt boldogsággal. A mese valósággá válik és együtt írják tovább, együtt főzik ki a terveiket, fűszerezik az álmaikat és lépnek a közös jövőjük parkettjére. Most már örökre – kéz a kézben" - írta a bejegyzésében Krausz Gábor, aki nem úgy tervezte a lánykérést, ahogy végül történt, de már nem bánta meg, hogy így történt. Mikes Anna pedig egyáltalán nem számított rá, hogy most fog megtörténni, szerinte a sztárséf nagyon jól titkolta a szándékait.