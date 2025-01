Tóth Vera újabb látványos fotón mutatta meg elképesztő fogyását

Tóth Vera, az első Megasztár győztese szerint teljesen normális, ha arról beszélnek az emberek, ami szembetűnő, vagy egy nagy változás eredményét firtatják. "Találgatnak, pletykálnak, nevetnek nagyokat, mondják, hogy: de jó neki, milyen ügyes, vagy épp vádolják, hogy biztos nem érhette el ezt természetesen, tuti van valami csavar. Ez mind oké, hisz még én is beleesem ilyen eszmecserékbe, gyarló lenne az ember, ha ezt tagadná. A valóság pedig nem mindig annyira habos-babos, hisz közben nagyon lassan javulok, sokszor nem érzem jól magam fizikai szinten és ennek a nagy melónak a gyümölcsét nem tudom igazán élvezni. A jutalom az elvesztett kilókban mutakszik meg. Erre ugyan sokan vágynak, és én is vágytam, de most mégis azt mondom, hogy: jaj, híznék inkább egy kilót, ha megehetnék egy hatalmas somlói galuskát így, egy évnyi, katonás betartás után" - írta közösségi oldalán.

Radics Gigi és Tóth Vera

Fotó: Instagram / Tápai Szabina

"Úgy néz ki, a cukormámoros beteljesedés érzése most egy darabig szünetel. A testem épp elégszer megköszönte már a sok jót, amit most teszek érte, DE! Jelzi azt is, hogy még többet kell tennem, és ami fontos, hogy én is hálás kell legyek neki, hogy reagál mindenre. Én már annyit bántottam a testem…Kell még egy kicsit engesztelni ahhoz, hogy teljesen jóban legyünk, meg ugye, mit is várhatnék harminc évnyi hedonizmus és az önszeretet hiánya után? Boruljon a nyakamba?" - tette hozzá.

