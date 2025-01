Tragikusan fiatalon meghalt sztárok: akiket nem felejtenek el

Tompos Kátya több filmben is főszerepet játszott, látható volt a Valami Amerika 2-ben, a Poligamyban, a Köntörfalakban, a Nőm, nejem, csajomban, a Coming outban, a Valami Amerika 3-ban vagy például a Most van most című filmben.

Munkásságát 2005-ben Máthé Erzsi-díjjal ismerték el. 2007-ben a Bárka Színházban a legjobb színésznő közönségdíját nyerte el. 2009-ben Gundel Művészeti Díjjal, 2010-ben Junior Prima díjjal tüntették ki. 2014-ben Jászai Mari-díjat kapott.

Siklósi Örs

A leukémiával vívott hosszú küzdelem után, 2021 februárjában elején meghalt Siklósi Örs, az AWS metálzenekar énekese. A 29 éves tehetséges zenész csapatával megjárta a legnagyobb hazai színpadokat, részt vettek több európai turnén, 2018-ban pedig ők képviselték Magyarországot a lisszaboni Eurovíziós Dalfesztiválon Viszlát nyár című dalukkal, miután a közönség az ő szerzeményüket választotta A Dal legjobb produkciójának. Róla is elmondható, hogy hosszú és sikeres karrier várt volna rá - ha nincs a betegség.

Forrás: MTI

Amikor Siklósi Örs betegsége ismertté vált, egy időre visszavonult, a zenekar koncertjeit pedig lemondták. A Dal 2018 megnyerése után az Eurovíziót is megjáró AWS közösségi oldalán igyekezett megnyugtatni a rajongókat, hogy kezelése jól halad, novemberben pedig a gyógyulásában mindvégig bízó Örs jelezte, készül a visszatérésre. „Nyugi, egyre jobban vagyok, s hamarosan elmesélem, hogy mi történt velem" – üzente akkor a zenész.

Állapota azonban rosszabbodott, az utolsó heteket már kórházban töltötte, szervezete ott adta fel a küzdelmet. „Nagyon sok időt töltöttünk együtt a zenekarral a történtek után, szinte együtt éltünk, rengeteget beszélgettünk, és ez sokat segített nekünk. Egy idő után elkezdtünk zenélni is, ez a két dolog tartotta bennünk a lelket" – mondta később Schiszler Soma, az AWS basszusgitárosa.

