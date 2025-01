Premierdátumot kapott a legbrutálisabb túlélősorozat harmadik évada

Dinamikus előzetessel és premierdátummal érkezett a Skyshowtime. A Túlélőjátszma az utóbbi évek legbrutálisabb túlélősorozata februárban érkező harmadik évada újabb, eddig rejtett kérdésekre ad választ a vadonban rekedt focistalányok történetével kapcsolatban, ami 25 évvel a baleset után is - néha szó szerint - kísérti a túlélőket. A sikerszéria legújabb évadában a főszereplők mellett a kétszeres Oscar-díjas Hillary Swank is csatlakozott a stábhoz.

Hillary Swank is csatlakozott a Túlélőjátszma legújabb évadához (Fotó: YouTube)

Túlélőjátszma: ki éli túl a vadonban?

A párhuzamos idősíkokban játszódó misztikus dráma-horror sorozatban egy csapat focistalány lezuhan az edzőjükkel és néhány diáktársukkal egy észak-amerikai erdőben. A kilátástalan helyzetben a túlélők igyekeznek a legjobbat kihozni a helyzetből, miközben a saját elméjük, misztikus erők és a természetnek is ki vannak téve. 25 évvel később néhány túlélő mindennapjait ismerjük meg. Egy rejtélyes üzenet és egyik társuk halála azonban összehozza a kis csapatot és a saját démonaikkal is meg kell küzdeniük, ha maguk mögött akarják hagyni az erdőt, ahol 19 hónapig rostokoltak. A sorozatban szép lassan derül ki, hogy kik és hogyan élhették túl a balesetet. A harmadik évadban azonban már a totális őrületbe csöppenünk, megismerjük, a lányok hogyan is élhették túl a vadont, és hogyan vadászták le egymást, a jelenben pedig valaki újra az életükre tör, vagy talán a saját elméjük játszik még mindig velük?

A múlt rejtélyei a jelenben is kísértik a bolondos Misty-t, akit Christina Ricci alakít (Fotó: YouTube)

A Túlélőjátszma első évada példátlan siker volt 2021-ben, amit egy hasonlóan sikeres második évad követett 2023-ban. Most február 27-én visszatérnek a Yellowjackets tagjai, vagyis a sárga kabátos lányok, hogy újabb titkokat tudjanak meg a saját balesetükről, sőt újabb rejtélyes, talán nem is annyira ismeretlen alakok is feltűnnek az életükben. A trailer alapján az egyik ilyen új szereplő a kétszeres Oscar-díjas Hillary Swank, akinek a szerepét még titokban tartják, de több rajongói konteó szerint valamelyik túlélő felnőtt verzióját játszhatja a színésznő, akiről eddig a többiek azt hihették, hogy meghalt az erdőben.