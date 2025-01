Újabb hírek érkeztek Sallai Nóráról

Körülbelül három hónapja történt Sallai Nóra autóbalesete Alsónémediben, ahol a gyerekével az autóban egy BMW-vel ütköztek. A BMW sofőrje a megengedett 50 km/h-s sebességnél jóval többel haladt, így már nem tudta elkerülni az ütközést. Míg Sallai Nóráék súlyos sérülést szenvedtek, addig a BMW utasai könnyű sérüléseket szereztek. A balesetet nem élte túl a színésznő kisfia: az ötéves Bende a kórházban meghalt.

Sallai Nóra a Jóban Rosszban nővéreként

Fotó: TV2 / TV2

Sallai Nóráról most újabb hírek érkeztek, karácsonyra elhagyhatta a kórházat. "A karácsony előtti hetekben erre még nem igazán volt esély, ám Nóri gyógyulása az orvosokat is meglepte. Napról napra egyre jobban lett, így végül

az utolsó pillanatban megengedték, hogy elhagyja a kórházat, és az elmúlt hónapok nehézségei után nyugodt, ismerős környezetben, a szerettei körében tölthesse az ünnepeket.

Az még kérdéses, hogy év elején vissza kell-e térnie a kórházba, avagy végleg otthon maradhat" – mondta egy informátor a Blikknek.

A bennfentes hozzátette, hogy a színésznő "természetesen a baleset körülményét már ismeri, ez volt az egyik feltétele annak, hogy hazatérhetett", vagyis már értesülnie kellett a kisfia haláláról – amiről a gyógyulása érdekében sokáig nem beszéltek neki. Sallai Nóra ennek ellenére "nagyon erős és kitartó", továbbra is azon van, hogy mielőbb teljesen felépüljön. Egyelőre még csak segítséggel tud járni, de a tudatát teljesen visszanyerte, telefonon is beszél az ismerőseivel.

Sallai Nóra gyorsan gyógyul

Sallai Nóra a körülményekhez képest tényleg gyorsan gyógyul, legutóbb december közepén érkeztek róla hírek, és akkor még sokkal rosszabb volt az állapota: "Nóri egyre biztosabban és könnyebben mozgatja a végtagjait, de még mindig szükség van az ápolók segítségére. Egyelőre ülni tud, ám elkezdődött a gyógytorna, amelynek segítségével a lábait és a gerincét is erősítik a baleset után. A gégemetszés miatt egy darabig nem tudott megszólalni, de már eltávolították a behelyezett kis szerkezetet, a hangja pedig kezd visszajönni, valamint már a száján keresztül táplálkozik. A tudatát is nyeri vissza, a szeretteit megismeri, akikkel tud is beszélgetni" – mondta akkor az informátor.