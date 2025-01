Az utcán esett össze a Szomszédok sztárja

A Szomszédok Gábor Gáborának nemcsak a magánnyal, de egy egészségi problémával is meg kell küzdenie, ugyanis súlyos térdfájdalmak nehezítik a mindennapjait - írja a Blikk.

"Sajnos, már egy jó ideje rendetlenkedik a térdem, ami néha annyira fáj, hogy lábra se tudok állni, így sokszor a járásom is bizonytalanná válik.

Többször elestem már, volt, hogy a kertben csak egy fa oldalába kapaszkodva sikerült talpra állítani magamat, de olyan is előfordult, hogy az utcán estem össze.

Ez a térdfájdalom nem új probléma, már régen is volt vele bajom, de azok a professzorok, akik annak idején foglalkoztak velem, már nem élnek. Nézegettem magánklinikákat is, de olyan magas a kezelések költsége, hogy egy átlagos nyugdíjas számára megfizethetetlen" – mondta Koltai János, aki egyedül él a vidéki tanyáján, így nem is tud segítséget kérni, ha az otthonában esik össze.

"Idén először a karácsonyt is egyedül ünnepeltem, mivel pontosan tudom, hogy a fiamnak rengeteg munkája van és nem akartam, hogy miattam mindent átszervezzenek, így megmondtam neki, teljesen jól vagyok, nem kell lejönni hozzám" – folytatta a Jászai Mari-díjas színész, aki leginkább a feleségével közös emlékeiből merít erőt a hétköznapokhoz. Szeretné megjelentetni a felesége könyvét, amit Pap Éva még a halála előtt fejezett be, de egy saját anyagon is dolgozik.