Vajna Tímea luxusotthona is porrá éghet a Los Angeles-i tűzvészben

Napok óta pusztít az erdőtűz Los Angelesben, ami eddig soha nem látott károkat idézett elő. Jelenleg több mint 180 ezer embert kellett evakuálni, 13.401 épületet érintett a tűz, kb. 36.685 hektárnyi területet érintett a tűz. A hatóságok mindent megtesznek azért, hogy megfékezzék az óriási tüzeket, azonban Los Angelesben sok ház fa vázas, emiatt nagyon gyúlékonyak is, a száraz időjárás és a szél pedig csak ront a helyzeten. A levegő minősége is romlott, sokan maszkban járnak, és kijárási tilalmat is bevezettek.

Vajna Tímea otthona is veszélybe került a Los Angeles-i tűzvészben

Fotó: Vajna Tímea/Instagram

Vajna Tímea már hosszú éve Los Angelesben lakik, így őt is megviselte a tragédia, ugyanis rengeteg embert evakuáltak az otthonukból, többeknek pedig porrá éget a sok munkával felépített háza, amelyhez megannyi emlék köti. Andy Vajna özvegye alig egy órája arról számol e a közösségi oldalán, hogy a tűz egyre közeledik az otthonához, amit muszáj elhagynia, hogy életben maradjon.

A tűz egyre csak közeledik. A hálószobámhoz. Most reggel 6 óra van. Azt hisze ideje csomagolni

- írta az Instagram-sztorijában.

Nem Vajna Tímea azonban az egyetlen sztár, akinek veszélybe került az otthona, ugyanis nemrég a TV2 sztárja mesélte el az Origónak, hogy a tűz alig pár percre ég tőle.