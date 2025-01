Újabb műsorban tűnik fel az Ázsia Expressz sztárja

A TV2 teljesen új, katonai stílusú sportrealityje, A Kiképzés hétfőn este, azaz január 27-én indult a csatornán, Stohl András műsorvezetésével. Első körben az előzetesen kiválasztott legjobb 24 játékos, négy csapatot alkotva, katonai kiképzésen alapuló csapatversenyeken mérkőzik meg egymással, saját fizikai és mentális határait feszegetve.

Ezen a kemény megmérettetésen teszi magát most próbára Varsányi Réka is, akit korábban az Ázsia Expresszben ismert meg a közönség. Azóta feltűnt már a Megasztárban is, hiszen jó énekhanggal is rendelkezik, azonban ott nem jutott tovább a válogatókon. Most újra feltűnik a tévéképernyőn, mégpedig A Kiképzés című műsorban, ami nem is áll annyira távol tőle, mint gondolnánk, hiszen a Magyar Honvédségnél már elvégezte az alapképzést, korábban erről az Origónak is mesélt.

Varsányi Réka már elvégezte a Honvédség alapkiképzését

Fotó: Varsányi Réka

Varsányi sosem titkolta, hogy hatalmas fogyása hátterében is az a motivációja áll, hogy egyszer hivatásos katona lesz, ám a gyerekei miatt halasztódott ez a vágya. Azonban most már édesanyjára is számíthat, hiszen nyugdíjba vonult, így ő tud vigyázni Varsányi Réka két gyerekére. A TV2 sztárja most elmondta, miért jelentkezett a katonai műsorba és mit vár tőle.

Régóta motoszkált már bennem a gondolat, hogy megpróbálkozom a katonaság irányába elmozdulni.

Olyannyira így van ez, hogy tulajdonképpen a fogyásomban is ez volt az egyik motivációs láb. Tettem is ebbe az irányba lépéseket... A Kiképzéssel is út közben találkoztam és arra gondoltam, miért ne legyen ez egy párhuzamos út. Így belevágtam!” - kezdte Varsányi Réka, akiben nagyon erős a motiváció arra, hogy végre fix munkahelyen építsen karriert és biztonságban legyen, ugyanis a Covid alatt ez hiányzott neki az életéből.

Több munkahelyem is volt, több területen kipróbáltam magam, de valami mindig hiányzott.

A Magyar Honvédség pedig egy remek lehetőség és alternatíva lehet mindenki számára, aki érez magában kellő motivációt. Hogy mit hoz a jövő, azt most nem tudom megmondani" - zárta a Ripostnak Varsányi Réka, aki most a képernyőn is bizonyíthatja, hogy mire képes valójában.