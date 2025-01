Egyre rosszabb Vasvári Vivien állapota, nagy fájdalmai vannak

Rosszabbodott Vasvári Vivien állapota, egyre nagyobb fájdalmakkal küzd a negyedik terhessége alatt. Vasvári Vivien és férje, Bodnár Zsigmond ritkán beszélnek a magánéletükről az őket ért rossz tapasztalatok, kritikák miatt, most mégis úgy döntött, beszámol arról, amin keresztülmegy a terhessége folyamán. Vasvári Vivienék első közös gyereke 2023 őszén született meg, és már akkor bevallotta, hogy szeretne még egyet, és ez a terv nem is váratott magára sokáig.

Vasvári Vivien és férje Zsigmond a gyerekeikkel

Fotó: Vasvári Vivien Instagram

Vasvári Vivien azonban nem gondolta volna, hogy ilyen nehezen viseli majd a negyedik várandósságát, ugyanis egy jó ideje nagy fájdalmai vannak, és a helyzet nem is javul, már aludni sem tud.

Nem alszom semmit. Nagy a hasam és össze-vissza forgolódom. Engem is már zavar. Most hamarabb lett nagy hasam, mint a többi terhességemnél. De már nincs sok hátra... valahogy vonszolom magamat

- írta egy korlátozott ideig elérhető Instagram-begyejzésben.

Korábban is beszámolt arról, hogy milyen küzdelmesek a mindennapok, nem is igazán érti, hogy mi történik és miért ennyire más most a terhessége, de arra is gyanakszik, hogy túlterheltsége is okozhat gondokat.

Megint kijött a visszér és most mindkét lábamon. Pedig az egyiken már Colin születése után megcsináltattam a lézeres műtétet. Viszont most nem csak ez a probléma, hanem a derekam annyira fáj, hogy sikítva ülök le, vagy állok fel a székről.

Valami vagy be van csípődve vagy valamit nyom a baby. Vagy csak az, hogy nagyon megterhelem magam. Nem tudni, de remélem nem sokáig lesz ez, mert tényleg nagyon fáj" - magyarázta korábban Vasvári Vivien, aki már nagyon várja, hogy túl legyen a szülésen, hátha megszűnnek a fájdalmai.