Hamarosan újra megnősülhet Veréb Tamás

Veréb Tamás nem kertelt, amikor kiderült, hogy hét év után véget ért a házassága Klajkó Szandrával, amihez a színész hűtlensége vezetett. Veréb akkor úgy gondolta, hogy nem állt még készen a házasságra, azonban ez most változhatott, hiszen újra készen áll arra, hogy kimondja az igent jelenlegi párjának, Koltai Viviennek, aki szintén szakmabeli. A színészpár 2023-ban ismerte el, hogy egy párt alkotnak, Veréb Tamás ekkor ismerte el azt is, hogy miért ért véget házassága 2021-ben, és új párjáról is nyilatkozott egy interjúban.

Veréb Tamás hamarosan újra megnősülhet

Fotó: Fotó: Hirling Bálint - Origo

Egy végtelenül türelmes ember, a szó legnemesebb értelmében. Nagy segítség volt ez ahhoz, hogy meg tudjak érkezni abba az állapotba, ahol most vagyok.

Olyan ember mellett nem is tudnék élni, aki berak egy kalitkába, és onnan szeretget. Nekem csak úgy megy, ha ő is és én is különálló, teljes személyiségek vagyunk" - mondta korábban Koltai Vivienről a színész, akivel azóta is egy párt alkot, sőt, már készen állna arra is, hogy összeházasodjanak.

A családi életem még soha nem volt ennyire kiegyensúlyozott! Itt az ideje, hogy elmondjam: most vagyok igazán a helyemen, azzal az emberrel élek párkapcsolatban, akivel lennem kell.

Egyre inkább erre tartunk, hogy idővel bekövetkezzen az esküvő, ez a közeli jövőnk. Ha az ember ennyire szereti a másikat, ott nincs kérdés. Viviennek egy szavába kerülne, és elveszem feleségül, de nincsen nyomás részéről” - magyarázta Veréb Tamás a hot! magazinnak, és ezekszerint már tudja, hogy most érett meg igazán arra, hogy megnősüljön és családot alapítson.

Bár nem volt számára egyszerű a 2024-es év, sok veszteség érte őt és párját is, mind a magánéletükben, mind szakmailag, de mindig számíthattak egymásra, ami nagyon sokat tett hozzá a kapcsolatukhoz, ezért is biztosak abban, hogy megtalálták az igazit.