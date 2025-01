Carter doktorból Benton doktor lett: a mindennapok hőseivel robbant be az év legjobb sorozata a MAX-on!

Hiperealisztikus sorozattal rukkolt elő a MAX (Fotó: MAX/Warner Bros./Warrick Page)

Wyle uralja a vásznat, a kezdő Carterből egy igazi Benton doktor lett, ha a Vészhelyzet vonalon maradunk. Profi, flegma, az orvosi humora metsző és gyilkos, miközben minden ellenérzése és nyomás ellenére egy dolgot szeretne: életeket menteni! Egyértelműen az ő showja a The Pitt és nincs is ezzel gond, számos ismertlen ám izgalmas új arccal töltötték fel a sorozatot, akiket egyrészt jó lesz további 14 részen keresztül jobban megismerni, másrészt ha Vészhelyzet stábjából indulunk ki, lehet köztük van a következő George Clooney vagy Julianna Margulies. Erre amúgy a főnővért játszó Katherine LaNasa-nak, vagy a vezető medikust alakító Patrick Ball-nak minden esélye meg is van, ugyanis nagyon intenzív a jelenlétük.

Természetesen az emberi drámáknak is marad hely, de pont olyan mértékben, hogy a The Pitt ne egy Grace Klinika-szerű melodráma legyen, vagy a House-hoz hasonló one man show, hanem valami olyan különleges hiperealisztikus széria, amit anno a Vészhelyzet volt. John Wells és Noah Wyle 30 év után is nagyot alkotott és a kritikák alapján reméljük, hogy a Vészhelyzet Pittsburghben is hasonló karriert fut be, mint a nagy elődje.

Noah Wyle Carter doktorból Benton lett (Fotó: MAX/Warner Bros./Warrick Page)

A Vészhelyzet Pittsburghben első három epizódja már elérhető a MAX-on, az új részek hetente érkeznek a streaming platformra.

10/9