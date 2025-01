Kiderült, melyik világsztár játssza Vlagyimir Putyin szerepét egy új filmben

A "The Wizard of the Kremlin" című filmben több ismert színész is feltűnik majd.

A "The Wizard of the Kremlin" című politikai thriller rendezője Olivier Assayas, és a film Giuliano da Empoli azonos című regényén alapul. Azt már korábban lehetett tudni, hogy a főszereplők között találjuk majd Paul Danót, Alicia Vikandert, Jude Law-t, Zach Galifianakist és Tom Sturridge-ot. Most kiderült, hogy Jude Law a filmben Vlagyimir Putyint alakítja, aki a Szovjetunió összeomlása utáni Oroszországban emelkedik hatalomra. Jude Law a filmben Vlagyimir Putyint alakítja

Fotó: AFP Paul Dano játssza Vadim Baranovot, egy fiatal orosz filmrendezőt, aki Putyin tanácsadója lesz, miközben navigál a posztszovjet Oroszország új korszakának összetettsége és káosza között. A film bemutatja, hogyan válik Baranov Putyin bizalmas tanácsadójává.

