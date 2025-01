Először szólalt meg az anyaságról Weisz Fanni

A hallássérült modell sok rossz párkapcsolat után végre révbe ért. Új kapcsolatát sokáig óvta a nyilvánosság előtt, nem igazán beszélt párjáról sem, ezért sokakat váratlanul ért, amikor júniusban bejelentette, hogy gyereket vár. Azóta titokban már férjhez is ment születendő gyereke apjához, hiszen hivatalos nevét megváltoztatta. Kisfia, Bendegúz december 19-én született meg, így a karácsonyt már hármasban tölthették otthonukban.

Weisz Fanni először beszélt az anyaságról és kisfia születéséről

Fotó: Weisz Fanni Instagram

„Tegnap megérkezett a kis Bendegúz. Mindenki jól van” – írta akkor az Instagramon egy családi fotó mellé Weisz Fanni, ezzel tudatva, hogy december 19-én megszületett a kisfia.

Weisz Fanni most megszólalt a szülés körülményeiről és arról is, hogyan küzd meg az anyasággal kapcsolatos kihívásokkal, illetve arról is, hogy férje, Gergő miben tud a segítségére lenni.

Természetes úton akartam szülni, de sajnos végül nem sikerült. Az utolsó pillanatig húztuk, ameddig csak lehetett, de végül a baba érdekében császározni kellett.

Szerencsére nagyon jó kezekben voltam, így csupa pozitív élményem maradt. Az első héten nehéz volt felkelni, nem tudtam még emelni a kisbabámat, de a férjem mindenben segített. Egy hét után viszont már nem fájt annyira a hasam, a varratszedés óta pedig nagyon jól vagyok! Sajnos nem sikerült a spontán szülés, de nem baj; az a lényeg, hogy Beni egészséges, és hallóként született. Minden tökéletes!” – magyarázta Weisz Fanni, aki nagyon boldog, hogy kisfiának nem kell megküzdeni azokkal a problémákkal, amikkel neki kellett hallássérültként.

A modell azt is elmondta, hogy szinte sokkos állapotban volt, amikor először a kezébe vehette kisfiát, zokogott és szinte fel sem fogta, hogy valóra vált az álma, hogy ő is édesanya lehet. Elmondása szerint azóta is van, hogy elpityeredik, amikor a kis Bendegúzra néz, hiszen számára ez a legnagyobb boldogság az életben. Weisz Fanniak férje is igyekszik mindenben segíteni, és úgy is beszélték meg, hogy megosztják a feladatokat.

Voltak persze kétségeim, hogy vajon mindent jól csinálok-e, van-e elég tejem, de szerencsére minden tökéletes.

Kicsit fáradtnak érzem magam, de nem vészes; nincs okom panaszra, élvezem a babázás minden percét. A férjemmel megtanultuk, hogyan kezeljük a helyzeteteket Benivel. Együtt szoktunk fürdetni, pelenkázni is! Megbeszéltük, hogy mindent feladatot együtt végzünk el. A férjem szerencsére nagyon ügyes, ami nekem nagy segítség, és nagyon jólesik” – mondta Weisz Fanni a hot! magazinnak, aki úgy érzi, hogy egyáltalán nem volt gond a szülés után, elkerülte a szülés utáni depresszió, teljes mértékben boldogságot és nyugalmat érez.