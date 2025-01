Hivatalos: ekkor érkezik a You 5. évada

A Netflix saját gyártású sorozata, a You óriási siker, így nem csoda, hogy a streaming már az ötödik évadot is leforgatta. Az azonban szomorú hír a rajongóknak, hogy az ötödik évaddal búcsúzni kell majd a szériától, amiben eldől, hogy mi lesz a főhős, a sorozatgyilkos Joe Goldberg sorsa. A You 5. évad hamarosan látható lesz, melyben számtalan kérdésre választ kapnak majd a rajongók a pszichodráma záró évadában.

You: Kate és Joe

Fotó: You/Instagram

Tavasszal érkezik a You befejező évada

A Netflix bejelentette, hogy a széria 5. évada április 24-tól lesz majd látható a streamingszolgáltatón, így még három hónapot kell várniuk a rajongóknak, hogy lezáruljon Joe Goldberg története. A You első trailere is kijött, melyből kiderül, hogy a főszereplő visszatér New Yorkba, oda, ahol minden kezdődött. A sorozat 10 részből fog majd állni, amit a Netflix nem szándékozik megbontani, így akár egy nap alatt megnézhető a záró évad.

A sorozat főszereplője elárulta, hogy Joe múltjából visszatér majd egy ismerős arc, aki kísérti majd őt azt követően, hogy visszatért New Yorkba. Ez többek szerint Beck lehet az, ugyanis kiszivárgott több olyan fotó is a forgatásról, ahol a színésznő is látható. Természetesen Joe barátnője, a szintén szociopata Kate szintén nagyobb szerepet kap a folytatásban, akinek a karaktere most is meglepi majd a nézőket.

Valamint visszatérhet Jenna Ortega is, aki a nagyszájú Ellie karakterét formálta meg, és Joe barátja volt. Rajta kívül pedig fia, Henry, aki a Love Quinn-től született is látható lehet. A Szarvasbébi sztárja, Nava Mau, hogy ő is csatlakozott a sorozat stábjához. Marquez nyomozó szerepét formálja majd meg, aki nagy erőkkel próbálja meg rács mögé keríteni a gyilkost. Rajta kívül Anna Camp is látható lesz, aki többek közt a Tökéletes hang című filmekből és a True Blood sorozatból is ismerős lehet a nézőknek, valamint Madeline Brewer, A szolgálólány meséje sztárja, és Natasha Behnam is.

Egy biztos: a készítők egy gyilkos, felejthetetlen befejezést ígértek - írja a People.