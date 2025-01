Régóta tartó találgatásoknak vetett véget Zámbó Jimmy fia

Zámbó Jimmy több mint két évtizeddel a halála után is töretlen népszerűségnek örvend. Ehhez persze az is kell, hogy elsőként született fia, Zámbó Krisztián, következetesen gondozza édesapja örökségét, maga is az énekesi-előadói pályát választva. A Királynak két másik fia, Szebasztián és Adrián kapcsán azonban ebben a vonatkozásban sok a kérdés, ami alapot ad a találgatásoknak: elképzelhető, hogy a másik két fiú is édesapja nyomdokába lépne?

Zámbó Jimmy második fia az éneklésről beszélt

A kérdésre most a Bors Online kereste a választ a középső fiú, Szebasztián kapcsán, méghozzá a Zámbó Szebasztián közösségi oldalán megjelentek szerint. Az oldalon ugyanis a fiatalember ezt írta, reagálva a lehetséges énekesi karrierjét firtató kíváncsi kérdésekre:

Sokan kérdezték és kérdezik tőlem: Te miért nem énekelsz? A kérdésre nagyon egyszerű a válasz! Csak a hangom miatt nem lettem énekes!

– írta egy humoros képet mellékelve Zámbó Szebasztián.

A fiatalember ugyanakkor bevallotta, amikor gyerek volt, akadt rá alkalom, hogy édesapja társaságában mikrofonnal a kezében lépett a színpadra. Ennek kapcsán azonban sietett leszögezni:

"Én énekes soha nem voltam, gyerekként is Apuval mint „előadóművész” léptem fel!" – tette tisztába a kérdést jókedvűen.

Ismerősei szerint talán nem is baj, hogy így alakult, hiszen a reflektorfényen kívül nyugodtabb lehet az élete.

Amiben egyébként mostanában amúgy is új korszak indult, hiszen nemrég bővült családjával Ausztriában telepedett le, ahol civil munkát végez.

Szebasztián korábban a Borsnak nyilatkozva azt is mondta: nem bánja, hogy bemutatkozáskor a legtöbben nem azonosítják Magyarországon híres édesapjával.

Zámbó Krisztián helyettük is gondozza a Király emlékét

A legfiatalabb Zámbó fiú, Adrián tavaly Hajdú Péter műsorában beszélt arról, hogy szeretne kitörni édesapja árnyékából. Jelenleg a logisztikában és a vendéglátásban dolgozik, de a célja a média világa. Ennek érdekében a TV2 Akadémiára szeretne beiratkozni vágó szakra, majd ezen a területen elhelyezkedni.