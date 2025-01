Különleges nevet kapott Zámbó Jimmy unokája

Mint írtuk, decemberben megszületett Zámbó Jimmy második unokája, a korábban Szebasztiánként ismert Sebastian második gyereke. Az ünnepeket már együtt töltötte a család, amelyben összesen egyébként heten vannak – hisz Zámbó Sebastian idősebb fia még egy korábbi kapcsolatából született, és a feleségének is van három gyereke mástól.

Zámbó Jimmy középső fia, Sebastian a feleségével

Fotó: Facebook/Zámbó Sebastian / Facebook/Zámbó Sebastian

Zámbó Jimmy középső fia most az új családtagról, illetve az apaság élményéről mesélt egy friss interjúban, az is kiderült, hogy a baba milyen különleges nevet kapott:

Zámbó Yoel lett a neve.

A feleségemnek a kislánya Yoelin, az én nagyfiam pedig Noel, nagyon tetszik nekünk, hogy így összhangban vannak a keresztneveik. Mindenki nagyon örül a kis kópé érkezésének, a karácsonyt már otthon tölthettük. Persze csak csendesen ünnepeltünk: apu zenéit hallgattuk halkan, és kölyökpezsgővel koccintottunk" – mondta Zámbó Sebastian a Borsnak.

A beszámolójából az is kiderült, hogy Yoel császármetszéssel született Ausztriában (ahol a család él), így az édesapa nem lehetett bent a szülésnél – a magyar bába közbenjárására azonban legalább a köldökzsinórt elvághatta, ahogy az idősebb fiánál is tette. Hozzátette, nagyon várja már, hogy a testvérei, Krisztián és Adrián is lássák a gyereket, ha már egy picit nagyobb lesz.

Hétköznapi életet él Zámbó Jimmy fia

Zámbó Sebastian Ausztriában egyébként "a saját szárnyával szeretne szállni": korábban már kikérte magának azokat a kritikákat, miszerint édesapja hírnevéből és vagyonából élne.

Tök hétköznapi ember vagyok, aki ugyanúgy dolgozik, mint bárki más.

Vendéglátói főiskolára jártam, ezután a vendéglátásban helyezkedtem el, mint annak idején édesapám. Ezt csináltam tíz-tizenkét évig, de talán van az tizenöt év is. Ezután megismerkedtem a menyasszonyommal, aki Ausztriában él. Új élet, új szerelem reményében ki is költöztem, ennek már hét éve. Itt az a jó, hogy engem senki nem ismer. Aki megismert, Sebastianként ismert, nem Jimmy fiaként. Amit elértem, azt önerőből tettem. Egy cégnél dolgozom, ahol egy gépet kezelek, ami proteines italokat készít, amit szétküldenek szerte az egész világban" – mondta korábban Zámbó Sebastian, aki akkor azt is elárulta, hogy Zámbó Jimmynek csupán két hivatalos jogörököse van, ő nem kap egy forintot sem az édesapja munkái után.