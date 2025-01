Feljelentést tett Zoltán Erika

„Mostanában egyre többször hallhatjuk, hogy a mesterséges intelligencia egy új korszakot nyitott az emberiség történetében, és ezt napról napra egyre sűrűbben tapasztaljuk. De ahogy az általában lenni szokott az éremnek most is két oldala van. A tavalyi évben egyszer már szembesültem egy általam egyáltalán nem ismert és soha nem használt termékkel amit a személyemmel, mesterséges intelligencia segítségével létrehozott fotómontázzsal reklámoztak. Ehhez sem akkor, sem most nem adtam engedélyt, hiszen nem használtam soha és nem is ismerem” – írta Zoltán Erika.

Zoltán Erika

Fotó: Instagram / Zoltán Erika

„Anno természetesen felhívtam a figyelmet a saját felületeimen és a sajtó segítségével is, hogy a velem kreált hirdetés nem igaz, egy óriási átverés és kérem, hogy ne dőljenek be neki, nehogy rendeljenek ezekről az oldalakról bármit is. Hát most itt egy újabb ’műremek’, amivel a tisztességesnek egyáltalán nem nevezhető emberek, kihasználva az AI adta lehetőséget, egy újabb árut próbálnak rásózni a gyanútlan vásárlókra” – háborgott az énekesnő.

„Ebben az esetben már nem csak az arcommal, hanem már a hangommal is visszaélnek! Sajnos a mesterséges intelligenciát felhasználva újabb álhirdetés készült,

és ez ismét egy hatalmas átverés.

Sajnos többet nem tehetek annál, minthogy újra és újra felhívjam a figyelmet a megtévesztésre és arra, hogy nem adtam rá engedélyt” – írta Zoltán Erika, aki a szükséges jogi lépéseket természetesen már megtette. További részletekről itt olvashat.