Bizonyára sokan emlékeznek a 2000-es évekre, a korra, amikor mindenki discmannel szaladgált, a nők csípőnadrágot és csőtopokat hordtak, mindenki akkor volt menő, ha minél több CD-je volt, órákat cseteltek az emberek az MSN előtt és közben a titkos szerelmeiket nézték meg a MyVip-en vagy az Iwiw-en, összecsukható telefonok világát éltük, a szobák falait pedig ellepték a különböző sztárok poszterei. Ez a korszak a 2000-es évek tinisztárjai nélkül sem lett volna olyan eseménydús.

A 2000-es évek tinisztárjai, Hilary Duff és Chad Michael Murray

Fotó: Instagram.com/didyoucatchthistv/

Mi lett a 2000-es évek tinisztárjaival?

Lindsay Lohan

Ki ne emlékezni az aranyos, szeplős, vörös hajú kislányra, aki milliók szívébe lopta be magát? Nos a színésznő számtalan kasszasiker filmben játszott, mint például az Anyád-apád idejöjjön!, amelyben egyszerre két karaktert formált meg az akkor 12 éves Lohan, majd ezt követte a Nem férek a bőrödbe című alkotás, melyben Jamie Lee Curtis formálta meg az édesanyját, sokak kedvenc tini mozija, a Bajos csajok, majd a Kicsi kocsi – Tele a tank és a Cserebere szerencse című romantikus film. Lindsay Lohan azonban nemcsak színésznőként, de énekesnőként is sikereket ért el, sorra adta ki a dalait. Azonban úgy látszik, hogy a hirtelen jött népszerűség őt is megviselte, ugyanis folyamatosan csúszott le a lejtőről. 2007-ben részegen vezetett és többször is balesetet okozott, valamint lopással is vádolták, ugyanis egy ékszerüzletből egy 2500 dollár értékű nyakláncot vett el. Ezt követően elvonóra ment, majd ismét több filmben játszott. Később azonban visszaesett, alkohol- és drogproblémákkal küzdött, így megint a rehabon kötött ki. 2012-ben vendégszerepelt a Glee-ben, majd Elizabeth Taylort alakította a Liz&Dick című filmben. 2014-ben rendezték saját dokumentumfilmjét, a Lindsay-t, amely 8 epizódon keresztül mutatja be a színésznő életét.

Lindsay Lohan a botrányai után teljesen új életet kezdett, így az Egyesült Arab Emírségek legnépesebb városába, Dubaiba költözött. Ott ismerte meg Bader Shammast, akivel 2022-ben házasodott össze. Kisfiuk 2023 júliusában született meg. Az évek múlásával Lohan arca teljesen megváltozott, ugyanis arcán számtalan plasztikai beavatkozást hajtottak rajta végre.