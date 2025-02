60 évesen akar gyereket Kozso

Kozso nagy tervekkel vág neki az idei évnek, hiszen egyáltalán nem érdekli az életkora, nemrég 20 kilót fogyott és pozitívan szemléli a jövőt. Nemrég már beszélt arról, hogy 22 évvel fiatalabb párját, Ágicát szeretné az oltár elé vezetni, most pedig azt fejtegette, hogy a gyerekvállalás is tervben van, új családot alapítana.

Még idén szeretném feleségül venni. Persze előbb a kezét fogom megkérni, aztán jöhet a házasság. Nem gondoltam, hogy újra meg fogok nősülni, aztán tessék.

Filmbe illő esküvőt tervezünk, de csak szűk körben. Ez rólunk kell hogy szóljon, nem a felhajtásról és a násznépről. Együtt szeretnénk leélni az életünket. Egérke, én és a gyerekek. Merthogy babát is tervezünk, »kisegereket«. Nem is egyet!” - mondta az énekes, aki az életkoráról beszélni sem szeret, és úgy érzi, most új lendületet kapott, egészségesebben él, egészségesen táplálkozik és jól érzi magát a bőrében.

Kozso barátnőjét, Ágicát a Párharcban ismerhették meg a nézők, de hamar feladták a versenyt. Három év után esküvőre készülnek

Fotó: TV2

Teljesen elhagytam a fűszeres, csípős ételeket, csak szénhidrátcsökkentett termékeket és cukormentes édességeket eszem, emellett pedig a mozgásra is odafigyelek: rendszeresen gyorsgyaloglok.

Bőregérke hajt rendesen. Ő maratonfutó, vérprofi, úgyhogy mellette nincs lazsálás!” - mondta Kozso a Storynak, aki egérkének hívja fiatal párját, akivel már három éve vannak együtt és minden a legnagyobb rendben köztük.

Nem meglepő, hogy Kozso szeretne egy újabb esélyt a családalapításra, hiszen Kádár Mónikával csúnyán végződött a házasságuk, és lányukkal, Amandával sem túl jó a viszonya, tavaly csúnya botrány is kirobbant köztük, ami a nyilvánosság előtt zajlott.