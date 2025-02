Turistaparadicsom, börtönpokol: 7 Thaiföldön játszódó film és sorozat, amit látnia kell!

Február 17-én debütált A Fehér Lótusz sikersorozat újabb szezonja, ezúttal thaiföldi helyszínnel. Az egzotikus délkelet-ázsiai országban már számos emlékezetes sztorit láthattunk, köztük a listán szereplő 7 Thaiföldön játszódó filmet és sorozatot. A part, Másnaposok, A kígyó és társaik: filmek és sorozatok, amik kihasználják Thaiföld természeti szépségét, turistalátványosságait, vagy épp ellentmondásos társadalmi helyzetét. Egy biztos, a listán mindegyik alkotás megér egy megtekintést, akárcsak Thaiföld.

7 Thaiföldön játszódó film egyike A part Leonardo DiCaprio főszereplésvel Fotó: YouTube

7 Thaiföldön játszódó film és sorozat

A part (2000)

Leonardo DiCaprio olyan reklámot csinált a thaiföldi turizmusnak ebben a filmjében, ami majdnem a visszájára sült el. A part főhőseként a civilizációból való lelépést, egy természetközelibb életformához való visszatérést célozott meg, ehhez pedig Bangkokból indulva talált egy paradicsomi, egzotikus szigetre és annak lakóira. A titokzatos közösségről a filmben persze kiderül, hogy távolról sem olyan idilli velük az élet, mint remélte az ifjú Leo. A film sikere nyomán olyan sok turista lepte el Thaiföld tengerpartjait, ami már a környezet rovására ment.

A thai mozit az Ong-Bak után ismerte meg a világ Fotó: YouTube

Ong-Bak – A thai boksz harcosa (2003)

Milyen filmek játszódnak a leggyakrabban Thaiföldön? Hát a thai filmek! Ezek közül pedig néha egy-egy darab még a nemzetközi forgalmazásig is eljut, főként ha olyan harcművészeti alkotásról van szó, mint az ország thaibokszos hagyományaira építő Ong-Bak. A harcos mozi főszereplője (Tony Jaa) azóta már Hollywoodban is rendszeresen bunyózik a film sikerének köszönhetően. A thai mozinak akad művészfilmes vonulata is, a leghíresebb rendezőjük Apichatpong Weerasethakul még Arany Pálmát is nyert Cannes-ban a Boonmee bácsi, aki képes visszaemlékezni korábbi életeire című alkotásával.

A Másnaposok 2 hozta az első színvonalát Fotó: YouTube

Másnaposok 2. (2011)

Thaiföld híres a buliturizmusáról, és ha egy sikerfilm első része a világ partifővárosában, azaz Las Vegasban játszódott, akkor a délkelet-ázsiai ország teljesen evidens választásnak tűnt a folytatáshoz. A Másnaposok legénybúcsús csapata a második részben Bangkokban keveredik csúnya zűrbe, amiknek- az első részhez hasonlóan - az eseményeit utólag kell felderíteniük, nem mellesleg a menyasszony öccsét is meg kell találnia a szedett-vedett baráti társaságnak.