Kézifékkel startolt el A Fehér Lótusz 3. évada

Amikor Patrick Schwarzenegger villantásától hangos a sajtó, és papa nevétől a Max legeredetibb sorozatának új szezonjának beharangozójakor, akkor egy vészharang kong az ember fejében. A Fehér Lótusz egy igazán friss, társadalomkritikus és a szó jó értelmében vett őrült széria, ami 2021-ben óriásit robbant a Max-on. Mike White humora és őrült figurái egy pillanat alatt a szívünkbe lopták magukat, gondoljunk csak a korábban csak Stifler mamájaként ismert Jennifer Coolidge-ra, aki az infantilis Tanyaként a sorozattörténelem egyik legviccesebb figuráját alkotta meg. Igen magas a mérce és az új évad első része alapján bizony rezeg, nagyon rezeg az a bizonyos léc.

Erotikában sem lesz hiány a Fehér Lótusz 3. évadában Fotó: YouTube

A Fehér Lótusz 3. évad: Thaiföldön várnak ránk a világsztárok

Hawaii és Szicília után a mesés és titokzatos Thaiföldre kalauzolnak minket A Fehér Lótusz legújabb szezonjában. Az rögtön látható, hogy odatették magukat az alkotók, ez nem a turista katalógusokban látható keleti nyugalom, ez valódi luxus a javából. Ugyanígy a széria nyitánya is erős, ahogy az előző két évadban is, itt is egy váratlan esemény zavarja meg a pihenőket és bizony egy hulla is feltűnik. A whodunnit-effektus itt is bekapcsol és vissza is ugrunk egy hetet az időben, hogy újabb gazdag, idegesítő és mókás figurákat ismerjünk meg és persze az őket körbeugráló személyzetet. Fura karakterekben most sincs hiány: a minta amerikai család apukája rejtélyes és workaholic, anyucit három mondat után hat láb mélyre kívánjunk, nagyfiúk, a fent említett villantókirály gondolatai csak a pénz és a női nemiszervek körül forog, az öcsi kissé (nagyon) frusztrált, míg a hugica a buddhizmust akarja tanulmányozni. Három puma is fut, akikből az egyik filmsztár, a másik kettő meg csak mérsékelten sikeres, de igazi frenemyként nyalják egymás hátsófelét, ami egyszerre botrányosan vicces és idegesítő. És akkor még ott a helyi lestrapált, ideges és valami nagy rejtély miatt befutó középkorú egykori szépfiú, aki egy huszonéves tantrikus szexet kedvelő utánfutót húz maga után.