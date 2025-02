Drámai jelenetek: mentő vitte el A Kiképzés egyik versenyzőjét

Január 27-én érkezett a TV2-re a Magyar Honvédséggel együttműködésben készült, katonai feladatokon alapuló sport-reality, A Kiképzés. A Honvédelmi Minisztérium és a TV2 közös fejlesztésű formátumában, a Magyar Honvédség állományából választott négy kiképző vezetésével civil versenyzők katonai megmérettetésekben küzdenek meg egymással a műsor 20 millió forint összértékű fődíjáért.

A verseny hevében azonban történhetnek komolyabb sérülések is, hiszen mindenki érzi, hogy egyre nagyobb a tét, már egyre közelebb a cél, azaz a fődíj. Mivel egyre kiéleződik a verseny mentálisan és fizikailag is, ezért sem meglepő, hogy a mai adásban az egyik versenyző az épségét kockáztatva is megpróbálja teljesíteni a feladatot.

A baleset a Molnár Attila főtörzsőrmester vezette Dobó rajban történt, amikor Kirilla Krisztián szinte egyik pillanatról a másikra lebénult a fájdalomtól, senki sem értette, mi történt a versenyzővel. Az állapota nem is javult, így orvost kell hívni hozzá. A versenyző elmondásai szerint még sosem érzett ilyet korábban, most is csak kisebb bajra gondolt, ami egy rossz mozdulat következménye lehetett, viszont nagyon megijedt attól, hogy sokáig nem múlt a fájdalma.

A feladat után, visszatérve a sátorhoz éreztem, hogy a baj nagyobb, mint az reméltem. Tulajdonképpen már légszomjam volt és csak annyit tudtam kinyögni, hogy hívjanak hozzám orvost

- mondta a Borsnak sérüléséről Kirilla Krisztián, azonban azt még nem árulta el, hogy visszatérhetett-e A Kiképzésbe a sérülését követően, vagy fel kellett adnia a versenyt.