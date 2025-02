Megcsalta, most kommentekben alázza volt barátnőjét a TV2 műsorának szereplője

A Kísértés rengeteg botrányt okozott már a forgatások alatt is, amit garantált a társkereső tematikája, ugyanis gyönyörű tengerparti környezetben tették próbára kapcsolatukat az odérkező párok. Nem sok kapcsolat állta ki a próbát a műsor végére, így Brigi és Dusán kapcsolata sem. A férfi nem sokáig habozott, hogy hűséges maradjon-e párjához, elég hamar közel került a csábító Edához, akivel gyakran együtt is aludtak, csókolóztak és flörtöltek. Brigi ezt elég hamar megelégelte, a jegygyűrűjét is levette emiatt, Dusán ekkor is trágárkodva szidta barátnőjét, aki végül szakított vele és egy másik férfival, Mátéval távozott, akivel azóta is egy párt alkotnak.

A Kísértés párja, Brigi és Máté

Fotó: Farkas Brigitta/Instagram

Valószínűleg Dusánból a sértettség is beszél, de most különböző kommentszekciókban szidja és alázza meg volt barátnőjét, akinek a szakításukat követően majdnem egy évvel is üzenget.

Új ember lettem, és nem egy toxikus sz*rban vagyok egy hazug ember mellett, aki csak húzott vissza, meg az exét hiányolta, és kamu balhézott. Meg a többi, amit persze nem mond el magáról...

Csak kitalálja azt, hogy önbizalomhiányos, meg gödörben van. Mindig, mindenben támogattam, mellette voltam, lásd az OnlyFanst. A barátai is elhordták mindennek, akkor is támogattam, de a műsor után az új énjét is megismertem. Az igazit..." - idézi a Bors Dusán szavait, aki azt is elmondta, hogy Brigi miatt ment bele az OnlyFans-oldal indításába, de azóta kiszállt a bizniszből, viszont úgy fest, a nő továbbra is folytatja. A férfi azt is elárulta, hogy már ő is megtalálta azt a nőt, akivel valóban boldognak érzi magát és megkap tőle olyan dolgokat, amiket korábbi kapcsolataiban sosem adtak meg neki.