Egy évvel A Kísértés után is veszekszik egymással a műsor két szereplője

Ismét áll a bál a Nagy Ő-ből is ismert Kozelkin Natália és Berki Dorina között, aki szintén feltűnt már egy korábbi TV2-es műsorban, a Power of Love-ban, amit meg is nyert párjával, Noellel együtt. Később pont Noel miatt került kellemetlen helyzetbe A Kísértés című realityben, ahol próbára akarták tenni a szerelmüket, azonban elég hamar elbuktak, hiszen Nati csábereje elég gyorsan hatott és Noel nem bizonyult túl hűségesnek párjához.

A Kísértés szereplője, Berki Dorina korábban egy realityben ismerte meg exét, Noelt

Fotó: TV2

Berki Dorina összetört, amikor kiderült, hogy a férfi Natival csalta meg és ezeket a jeleneteket végig is kellett néznie a műsorban, ezért nem meglepő, hogy azóta sem szívleli a másik lányt. Már a reality elején is több konfliktusuk volt, és alkalomadtán azóta is kritizálják egymást, most Dorina minősítette negatívan Nati legutóbbi nyilatkozatát, melyben Noelt is megemlítette.

Kozelkin Nati a Tényeknek nyilatkozott új kapcsolatáról és arról, hogy milyen boldog az új párjával. Majd azt is megemlítette a szőke lány, hogy tőle Noel a Kísértés óta nem kért bocsánatot, amit azért várt volna, mert elég csúfos véget ért a kapcsolatuk a műsorban. Berki Dorina is látta egykori vetélytársa nyilatkozatát, és nem tudta megállni, hogy ne reagáljon az elhangzottakra.

Úgy gondoltam, reagálok erre a Tények Pluszban elhangzott, szerelmes, csodás Natis interjúra. A videóban azt láthatjuk, hogy Noel azóta sem kért bocsánatot Natitól.

Itt raknék egy b.szott nagy kérdőjelet, hogy mégis miért kéne neki?! Mindegy, én megnyugtatok mindenkit, hogy tőlem már a Noel bocsánatot kért" - mondta Berki Dorina egy TikTok-videóban, aki ki kérte magának, hogy Nati csábítóként sérelmezte Noel viselkedését.

Kozelkin Natália, A Kísértés és a Nagy Ő szereplője nehezményezi, hogy Noel nem kért tőle bocsánatot

Fotó: Kozelkin Natalia/Instagram

Azonban Nati sem hagyta szó nélkül Dorina reakcióját.

Eléggé kellemetlen, és nagyon gyerekes... Szerencsére nem jött velem szembe ez a videó, de nem is foglalkozom ilyen Dorinákkal.

Szerintem két mondatot nem beszéltünk még egymással, nincsen semmilyen nexusunk, de ő még egy év után is azzal foglalkozik, hogy az exe kitől kért bocsánatot. Azt tudom tanácsolni neki, hogy foglalkozzon a saját a dolgával, és akkor biztosan sikeresebb lesz az életben is, de ha szeretné, akkor párkapcsolati tanácsot is szívesen adok neki, hogyan kell maga mögött hagyni a múltat" - mondta Nati a Bors érdeklődésére a csípős megjegyzést, valószínűleg erre is érkezik majd válasz Dorinától, akire szintén rátalált már a szerelem a műsor óta.