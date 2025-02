A Nagy Duett: néhány név már a TV2 bejelentése előtt kiszivárgott

Bár még hivatalos bejelentést nem tett a TV2 a hamarosan visszatérő Nagy Duettről, sokan találgatják, vajon kik szerepelnek majd benne. Nemrég egy lista is kiszivárgott a lehetséges nevekkel, most az egyik párosról fotó is készült.

Hét év kihagyás után visszatér a tévéképernyőkre a TV2 csatorna népszerű show-műsora, a Nagy Duett, melynek utolsó évada 2018-ban volt látható. A fellépő párokról nemrég kiszivárgott egy névsor, így a hivatalos bejelentés előtt kiderülhet, kik lehetnek azok, akik idén versenybe szállnak egymással és mérik össze az énektudásukat. Sári Évi és Schmuck Andor

Brasch Bence és Lékai-Kiss Ramóna

L.L. Junior és Szorcsik Viki

Nagy Feró és Molnár Anikó

Nótár Mary és Aurelio

Dér Heni és Gáspár Győző

Pető Brúnó és Sydney van den Bosch

Radics Gigi és Visváder Tamás

Stohl András és Geszler Dorottya Bár a csatorna azóta sem reagált a híresztelésekre, most újabb jelek mutatnak arra, hogy a fenti listának van valóságalapja, hiszen az említett párosok közül az egyikről már közös felvétel is kiszivárgott. Egy bulvártémákkal foglalkozó Reddit-csoportban tette közzé egy felhasználó, ahogy Nótár Mary és Aurelio együtt forgatnak, valószínűleg imázsfilmet készítettek épp a műsorhoz. A bejegyzést közzétevő felhasználó kissé hitetlenkedve szembesült a tényekkel, ugyanis nem érti, hogyan kerülhetett fel TikTokra a videó a párosról, ha bejelentés még nem volt, másrészt Nótár Mary már szerepelt egy korábbi évadban is. #anagyduett #aurelio

