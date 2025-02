Agydaganattal küzd a népszerű énekes

Leah Hennessey, a New York Dolls alapítója, David Johansen énekes lánya közölte, hogy 75 éves édesapja súlyos betegséggel küzd. „A világjárvány kezdetén fedeztük fel, hogy David rákja előrehaladott állapotban van, és agydaganata van. Azóta is vannak komplikációk. Soha nem hozta nyilvánosságra a diagnózisát, mivel ő és édesanyám, Mara általában nagyon zárkózott emberek, de most kénytelenek vagyunk megosztani ezt, mivel egyre súlyosabb anyagi terhekkel kell szembenéznie a családunknak” – írta.

A New York Dolls alapítója, a punkikon David Johansen

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Apjánál további orvosi költségek merültek fel, miután tavaly novemberben leesett a lépcsőn és két helyen eltörte a hátgerincét. Ekkor hosszabb időre kórházba kényszerült, állapota gyorsan romlott, így a felesége lett a főállású gondozója. „Bármennyire is vidám és bölcs David továbbra is, fizikailag legyengült, és az ápolása meghaladja azt, amit mi, speciális szakmai segítség nélkül képesek vagyunk biztosítani” – tette hozzá Leah Hennessey.