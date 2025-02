Kiderült, mikor érkezik az Alice Határországban harmadik évada

A Squid Game-et követően a korábbi koreai sorozatok iránt is megnőtt az érdeklődés, sőt, egy feledésbe merült, hasonló tematikájú japán sorozat is hatalmas sikereket aratott ennek köszönhetően. Az Alice in Borderland, azaz Alice Határországban hosszú idő után második évadot is kapott, viszont mindenki azt gondolta, hogy ezzel lezárult a történet. Azonban a nagy érdeklődésre való tekintettel nem így történt, hamarosan érkezik a harmadik évad is, amit nagyon sok néző vár szerte a világon.

A japán sorozatnak egyedülálló a története, ugyanis senki sem gondolta, hogy egy dél-koreai, hasonló stílusú sorozatnak köszönhetően később fellendül majd a nézettsége, ezért folytatást is kapott. Sokszor hasonlítgatják össze a két történetet a Netflix nézői, hogy melyik jobb, vagy izgalmasabb. Az összehasonlítás abból fakad, hogy alapvetően mind a két sorozat egy véres, túlélőjátszmán alapul, ahol a főhősöknek különböző játékokban kell szerencsét próbálniuk azért, hogy túléljék a kegyetlen küzdelmet.

A streamingszolgáltató sokáig hallgatott arról, hogy pontosan mikor érkezik az Alice Határországban következő évada, ami sokáig kérdéses volt, most viszont hivatalosan is megerősítette a sorozat főszereplője, Kento Yamazaki, hogy 2025 szeptemberben lesz a premier, így a Squid Game hiába később érkezett a Netflixre, mégis hamarabb ér véget, mint japán elődje.