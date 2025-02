Rákosnak hazudta magát, és ezzel milliókat keresett - ki ez a nő, aki becsapta a világot?

A történetben Hirsch-terápiaként emlegetik a valóban létező módszert, ami valójában egy igen drasztikus életmódváltó program volt, és Ainscough ennek segítségével próbálta meggyógyítani magát. A program alatt The Wellness Warrior (A wellness harcos) néven kezdett blogot írni a gyógyuláshoz vezető útjáról, és arról, milyen alternatív terápiákat használt a célja elérésének érdekében. A terápia valójában bőséges mennyiségű nyers gyümölcslé fogyasztását és napi öt kávés beöntést jelentett, és egy ideig úgy tűnt, hogy ez a méregtelenítés működik a fiatal újságíró esetében. Ainscough-t az esélytelenek wellness-gurujaként emlegették, több ezer követőt gyűjtött, és könyvszerződést kötött, 2013-ban megjelent a Make Peace With Your Plate, azaz Békélj meg a tányéroddal című könyvével, valamint motivációs előadóként is szép karriert futott be.

Milla Blake szerepében Alycia Debnam-Carey látható

Fotó: Netflix Instagram

Jessica Ainscough követője volt Belle Gibson is, aki kezdetben csak közvetlen környezetének szánhatta az agydaganatáról szóló hazugságait, majd felfedezte a The Wellness Warriort és ekkor jött az ötlet, hogy ő is hasonló karriert szeretne befutni, valamint azt a szeretet és figyelmet kapni, amit Ainscough kapott a követőitől.

A Netflix-adaptációban némileg elválik a tény és a fikció, ugyanis Milla Blake karaktere erősen Ainscough történetén alapul, de néhány lényeges különbséggel. A sorozatban őt és Gibsont riválisokként mutatják be, és Milla egyre inkább versenyhelyzetben érzi magát a csaló nő miatt. Bár a valóságban találkozott Gibsonnal egy rendezvényen, és időnként online is kapcsolatba került vele, de Ainscough-nak egyáltalán nem volt dolga Gibsonnal. Jessica Ainscough részéről valószínűleg nem volt rivalizálás, mivel sokáig ő volt a rák újkori kezelésének és legyőzésének vitathatatlan élharcosa, azonban Belle Gibson részéről valós lehetett ez a megszállottság az újságíró iránt.