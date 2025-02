Botránya után mégis visszatér a Dancing with the Starsba Andrei Mangra

Meglepő hírek érkeztek a tavaly durván megvert Andrei Mangráról, aki azt állította, hogy két betörő a lakására betörve bántalmazta és el akarták venni az értékeit. A Dancing with the Stars profi táncosa egyrészt a sérülései miatt, másrészt a produkcióval kapcsolatos mulasztása miatt is kénytelen volt feladni a versenyt, így Szabó Zsófi Suti Andrással táncolt tovább a műsor 5. évadában. Sokan úgy gondolták, hogy a román származású táncos karrierjének ez a botrány végleg véget vetett, azonban most bebizonyította, hogy nem így van.

A botrányt követően elhagyta Magyarországot és hazatért Romániába, ahol a szintén táncos múlttal rendelkező édesanyja segítette őt talpra állni. Egy időre a közösségi médiából is eltűnt, ezért nem sokat lehetett tudni a hogyléte felől, viszont kiderült, hogy azóta már nem szülővárosában tartózkodik, hanem Németországba utazott, ahonnan már be is jelentkezett az Instagramon. Most kiderült, miért tartózkodik ott, ugyanis a nagy bejelentést saját maga tette meg a közösségi oldalán.

Hé, Belgium, rég láttalak. Megtalálsz a Dancing with the Stars új évadában! Kezdődjék a kaland!

- írta bejegyzésében a profi táncos, aki korábban már a román és a belga műsorban is győzelemre vitte, Magyarországon pedig Tóth Andival sikerült megszerezniük az első helyet.