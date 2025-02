Andrei Mangra a botránya után új életet kezdett

A Dancing with the Stars táncosa még tavaly keveredett botrányba, ugyanis súlyosan összeverték, amiből rendőrségi ügye is lett. Andrei Mangra időközben milliós tartozásokat halmozott fel és hazaköltözött Nagyváradra. Azonban most úgy tűnik, hogy máshol akar új életet kezdeni.

A fél országot lesokkolta, mikor kiderült, hogy a Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangát novemberben súlyosan összeverték és fejsérülést szenvedett. Andrei Mangra rendőrségi ügybe keveredett, és sokáig kétséges volt, hogy táncparkettre lép-e Szabó Zsófi mellett. A TV2-vel közösen végül úgy döntöttek, hogy nem folytatja a műsort, így Suti András vette át a helyét. Andrei Mangra

Fotó: Instagram Korábban az az információ került nyilvánosságra, hogy a táncos a botránya utána hazaköltözött Nagyváradra, hogy lecsillapodjanak a kedélyek és új életet kezdjen, azonban úgy tűnik, hogy végül máshol telepedett le. Versenytáncosként rengeteget dolgozott nyugati országban: a belga Dancing with the Stars első két évadában például a döntőig jutott, így abban a közegbe ismert a neve. Rengeteg ismerőse van, akik segítenének neki talpra állni, és nemrég el is kezdte felvenni velük a kapcsolatot, hátha sikerül belekerülnie újra az ottani körforgásba" - kezdte egy bennfentes. Úgy tudom, most Németországban van - osztotta meg a Blikkel. Andrei Mangra a botránya óta teljesen eltűnt a közösségi médiából, azonban január végén az Instagram-oldalán ismét jelentkezett egy olyan klubból, ami feltehetőleg Németországban, München közelében van, ez pedig csak megerősíti az informátor szavait.

