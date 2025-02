Szívrohamban halt meg az ismert Playboy-modell

Ariane halálát szívroham okozta – derült ki egy GoFundMe kampányból, amelyet volt férje, Tanner Slaught indított, hogy pénzt gyűjtsön temetési költségeire.

Ari december 20-án hunyt el szívroham következtében. Bár ez a felfoghatatlan hír mindenkit sokkolt, biztosíthatok mindenkit arról, hogy igaz

– írta Tanner az adománygyűjtő oldalon.

Hozzátette, hogy Ariane rendkívül korai távozása teljesen váratlanul érte a családot, nem voltak rá felkészülve. Most búcsúztatást szerveznek, ami a gyerekeiknek is segíthet elindítani a gyógyulás folyamatát.

A Floridában született, majd Torontóban nevelkedett Bellamar nemcsak a Playboy világában vált ismertté, hanem olyan televíziós műsorokban is szerepelt, mint az ABC Family Beverly Hills Nannies című sorozata, illetve a Bravo egykori társkereső show-ja, a The Millionaire Matchmaker. Kisebb filmszerepei is voltak olyan hollywoodi produkciókban, mint a Suicide Squad és a Másnaposok 3.

Emellett feltűnt az HBO népszerű sorozatában, az Entourage-ban, amely kapcsán 2017-ben botrányba keveredett: szexuális zaklatással vádolta meg a sorozat egyik főszereplőjét, Jeremy Pivent, állítva, hogy a színész zaklatta őt a forgatáson és a Playboy-villában. Piven tagadta a vádakat.

Ariane Bellamar 46 éves volt. A halálhírt a Nevada állambeli Clark megyei halottkém hivatala is megerősítette.